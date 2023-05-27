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CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan Türk Emniyeti ve Jandarmasını hedef alan skandal paylaşımlar! Alçak sözlere peş peşe yanıtlar...

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan Türk Emniyeti ve Jandarmasını hedef alan skandal paylaşımlar! Alçak sözlere peş peşe yanıtlar...

Terör örgütleriyle kol kola giren ve her defasında onları kollayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türk Polis Teşkilatını ve Jandarmayı hedef aldı. “Sandık güvenliği” ve "mükerrer oy" tartışması açan Kaftancıoğlu, güvenlik güçlerimize ağır hakaretlerde bulundu ve "Yüzlerine tükürülmeli" ifadelerini kullandı. Bu skandal paylaşımlara hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma’dan çok sert yanıt verildi. Açıklamada, "Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir." denildi.

HDPKK ile 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde kirli bir ittifaka girişen CHP, şimdi de Türkiye'nin gururu güvenlik güçlerimizi hedef haline getirdi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ALÇAK SÖZLER: SURATINA DA TÜKÜREBİLİRSİNİZ

Sosyal medyadan skandal bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "mükerrer oy" kullanmak isteyenlere karşı sandık görevlilerine yönelik tutanak tutma çağrısında bulundu ve "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" dedi.

Kaftancıoğlu, "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmadan devlet kurumlarını alçakça hedef alan Kaftancıoğlu'nun uydurma isnatları ve iftiralarına yönelik peş peşe yanıtlar geldi.

EMNİYET'TEN KAFTANCIOĞLU'NA SERT YANIT: YÜZÜNE TÜKÜRÜLMESİ GEREKEN KOL KOLA GEZDİĞİ TERÖR ÖRGÜTLERİDİR!

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Türk Polisine ve Türk Jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan Kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SOYLU: KAFTANCIOĞLU DENİLEN MİLİTAN!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kaftancıoğlu'na sert yüklenerek "Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN TERÖR İLE BAĞLANTISINI ÖRTME ÇABASI

Bakan Süleyman Soylu'nun tokat gibi bu ifadelerine CHP'li Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımında "Diyorsun. Anadolu'da "lafı başından değil... anlamak" diye bir ifade vardır. Ben değil Türk Polisine sana bile hakaret etmiyorum bitanesi. Ne oldu gerçekler canını mi acıttı? Fotokopi 142 ile oy kullanmak isteyenler bende var, sende yok mu yoksa? 4 terör örgütüyle ortaksam ve sen bu ülkenin içişleri bakanıysan benden çok senin sorunun! Vay geldi memleketin haline" sözlerini sarf etme cüretini gösterdi.

JANDARMADAN KAFTANCIOĞLU'NA FLAŞ YANIT

Bakan Soylu’dan Kaftancıoğlu’na yanıt BAKAN SOYLU'DAN KAFTANCIOĞLU'NA YANIT

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