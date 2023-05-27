İkinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı başladı! İşte seçim gününde uygulanacak kurallar...

21.00'E KADAR YAYIN YASAĞI

Seçim günü yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak, seçim günü 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.