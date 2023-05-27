İkinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı başladı! İşte seçim gününde uygulanacak kurallar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken milyonlarca vatandaş yarın sabah sandıklara giderek 13. Cumhurbaşkanı olacak ismi belirleyecek. Bu kapsamda oy verme işlemi sabah 08.00'de başlayıp akşam 17.00'de sona erecek. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına ilişkin adayların propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi. İşte seçim günü uygulanacak kurallar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru giderken Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına ilişkin adayların propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.
18.00 İTİBARIYLA SONA ERDİ
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılan adayların, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.
21.00'E KADAR YAYIN YASAĞI
Seçim günü yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.
Seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak, seçim günü 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
YSK kararına göre ayrıca oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Seçim yasakları saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
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