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Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs çağrısı: Milletimizin ve devletimizin selameti için Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Fatih Erbakan’dan 28 Mayıs çağrısı: Milletimizin ve devletimizin selameti için Erdoğan’a oy vermeye davet ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli bir mesaj paylaştı. Erbakan, "Milletimizin selameti için yarın sandık başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz." dedi.

14 Mayıs 2023 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul 2.Bölgeden Milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün İstanbul Adliyesi'ndeki, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını almıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve devletimizin selameti için, şerre geçit vermemek için, tüm teşkilatlarımızı ve aziz milletimizi yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyoruz.

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