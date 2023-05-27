27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 28 Mayıs'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!

28 Mayıs'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
28 Mayıs’ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!

Yurt genelinde milyonlarca seçmen yarın Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oylarını vermek üzere sandık başına gidecek. Liderler gün içerisinde kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacaklar. Adaylardan Başkan Erdoğan İstanbul, 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da oyunu kullanacak.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde Başkan Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. İlk tur öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.

14 MAYIS'TA BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DAYDI!

Başkan ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA