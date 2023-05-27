28 Mayıs'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu!
Yurt genelinde milyonlarca seçmen yarın Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oylarını vermek üzere sandık başına gidecek. Liderler gün içerisinde kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacaklar. Adaylardan Başkan Erdoğan İstanbul, 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da oyunu kullanacak.
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde Başkan Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. İlk tur öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy verecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.
14 MAYIS'TA BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DAYDI!
Başkan ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...
- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
- DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?
- KGM KURA ÇEKİM TARİHİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte il il kura tarihleri 2023! www.kgm.gov.tr
- En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...
- Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu'nun eski hali...
- Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
- Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: "Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra..."
- Seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? 2023 Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Sandık görevlisi ne kadar ücret alacak? İlk tur ve 2.tur ücretleri ne zaman verilecek?
- Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi