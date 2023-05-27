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Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs’ta gerçekleşen ilk seçimlerde milli iradenin tecelli etmesi Millet İttifakı cephesinde büyük bir sarsıntı yaratmıştı. 28 Mayıs'ta rehavete kapılmadan tekrardan sandıklara gidilmesi gerektiğini sıklıkla vurgulayan Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yarın sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANDIK ÇAĞRISI: HEP BİRLİKTE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım!" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.

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