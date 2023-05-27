Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım
Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs’ta gerçekleşen ilk seçimlerde milli iradenin tecelli etmesi Millet İttifakı cephesinde büyük bir sarsıntı yaratmıştı. 28 Mayıs'ta rehavete kapılmadan tekrardan sandıklara gidilmesi gerektiğini sıklıkla vurgulayan Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yarın sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANDIK ÇAĞRISI: HEP BİRLİKTE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM
"Değerli dava ve yol arkadaşlarım!" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...
- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
- DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?
- KGM KURA ÇEKİM TARİHİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte il il kura tarihleri 2023! www.kgm.gov.tr
- En lezzetli yemekler için bunu yapıyorlar! Şeflerin vazgeçilmez sırrı ortaya çıktı! Meğer yapışmaması için...
- Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu'nun eski hali...
- Aile destek ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? Mayıs ve Haziran ayı aile destek ödemeleri zamlanacak mı?
- Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: "Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra..."
- Seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? 2023 Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Sandık görevlisi ne kadar ücret alacak? İlk tur ve 2.tur ücretleri ne zaman verilecek?
- Gelen yemeden gitmiyor: Böyle bir tat yok! Tek başına bir lezzet bombası Haveydi Köftesi