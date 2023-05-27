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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler

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Giriş: 27.05.2023 18:51
Terör örgütleriyle kol kola giren ve her defasında onları kollayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Türk Polis Teşkilatını ve Jandarmayı hedef aldı. “Sandık güvenliği” ve "mükerrer oy" tartışması açan Kaftancıoğlu, güvenlik güçlerimize ağır hakaretlerde bulundu ve "Yüzlerine tükürülmeli" ifadelerini kullandı. Bu skandal paylaşımlara hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma’dan çok sert yanıt verildi. Açıklamada, "Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir." denildi.
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