Başkan Erdoğan'dan TRT'de 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı: Aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız
14 Mayıs 2023 Pazar günkü ilk tur seçimlerde 8'li koalisyondaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı. 28 Mayıs'taki 2. tur seçimler için "Sandıklara gitmeliyiz" mesajı veren Başkan Erdoğan, "Yarın sandık başına gittiğinizde tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yaparak kendiniz ve evlatlarınız için aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız" dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer kısım ise ekonomiydi. Başkan Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek, "Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Doğal gaz ve petrol gibi kendi kaynaklarımızın gelirlerini de bu doğrultuda kullanmayı planlıyoruz." mesajını verdi.
TRT'deki 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seslenişinde vatandaşları selamlayan ve "Yarın 14 Mayıs'ta yarıda kalan işimizi tamamlamak üzere yeniden sandık başına gideceğiz." diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın 323 milletvekiliyle birinci çıktığını anımsattı.
"TÜRKİYE YÜZYILI" MESAJI
Bunun için seçmenlere şükranlarını sunan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülke yönetiminin güven ve istikrar içerisinde yürütülebilmesinin ilk şartı olan Meclis çoğunluğu meselesini, milletimizin desteğiyle böylece çözmüş olduk. Şimdi sırada yürütmenin belirlenmesi için sistem gereği gittiğimiz ikinci tur seçiminin sonuçlanması var. İlk turda 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49,5'lik destek oranıyla sandıktan bizi açık ara önde çıkartmıştınız. Pazar günü tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yaparak çok daha yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı Seçimi'ni de neticelendireceğinize inanıyorum.
Son 21 yılda yaşadığımız güven ve istikrar ikliminin Türkiye'nin asırlık sorunlarının çözümünü nasıl kolaylaştırdığını hep birlikte gördük. Şimdi, bu başarıdan aldığımız ilhamla ülkemizi dünyanın önde gelen siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin huzurundayız."
Başkan Erdoğan, bu vizyonun temelinde hiçbir istisnası olmaksızın 85 milyonun tamamının önüne müreffeh ve güvenli bir gelecek serme, vatan topraklarını terör örgütlerinin saldırılarından küresel güçlerin operasyonlarına kadar her türlü tehditten koruma ve milletin her bir ferdine istihdamıyla kazancıyla sosyal destekleriyle onurlu bir hayat sunma hedefi ile büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirme kararlılığı bulunduğunu söyledi.
"MİLLETLE DALGA GEÇENLERDEN ASLA OLMADIK"
"Biz, birileri gibi akşam başka sabah başka konuşup, sonra da dönüp 'Çarpıcı olsun diye öyle söyledik.' diyerek milletle dalga geçenlerden asla olmadık, olmayız. Biz ne diyorsak onu yaparız, ne yapıyorsak onu söyleriz." diyen Başkan Erdoğan, ülkenin her karış toprağına kazandırdıkları eserleri, her vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri hep bu anlayışla hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalarla bu gerçeği bir kez daha ispatladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Deprem yaralarını sarmak için kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan her yer ve herkes için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz. Birilerinin temelini diline dolağı Defne Devlet Hastanesi'ni kısa sürede tamamlayıp hizmete açmamız bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. Allah'ın izniyle 650 bin konut yaparak deprem şehirlerimizin hepsini ayağa kaldırırken de herkesi kucaklamayı sürdüreceğiz.
"İSTANBUL'UN FETHİ'Nİ KUTLAYACAĞIZ"
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine aynı inanç ve azimle milletimizin takdirine sunuyoruz. Seçimin hemen ertesi günü 29 Mayıs'ta 570. yıl dönümünü kutlayacağımız İstanbul'un fethi başta olmak üzere ecdadımızdan aldığımız miras, bize böyle yapmamızı işaret ediyor. Pazar günü sizlerin sandığa tekrar ve daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasıyla inşallah rekor bir oy oranıyla seçimi tamamlayacağız. Bundan sonra ise ülkemizdeki muhalefetin kendi içinde samimi ve yapıcı muhasebe yaparak, kendini yenileyeceğini ümit ediyoruz. Tabii biz bu arada kendi işimize bakacağız."
"HAYAT PAHALILIĞININ ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLERİ ALIYORUZ"
Başkan Erdoğan, millete verdikleri sözleri birer birer yerine getireceklerini, Türkiye'nin ve milletin güvenliğinin önceliklerin başında yer almayı sürdüreceğini belirtti.
Türkiye'nin yakın çevresindeki tüm ülkelerle kendi hedefleri doğrultusunda yeniden inşa ettiği ilişkilerin olumlu sonuçlarını aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin hızlanması da bu sonuçlardan biridir. Geri dönen 600 bine yakın sığınmacıya kısa sürede bir milyon kişi daha ekleyecek bu projeleri de hayata geçirmeye başladık. Bu meseleyi Boraltan Köprüsü faciasında tek parti zihniyetinin yaptığı gibi değil, inşallah güvenli ve onurlu dönüş süreciyle insani bir şekilde çözüme kavuşturacağız."
Başkan Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek, "Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Doğal gaz ve petrol gibi kendi kaynaklarımızın gelirlerini de bu doğrultuda kullanmayı planlıyoruz." dedi.
Karadeniz gazının sevincini milletle bu şekilde paylaştıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ekonomiyi büyütmeyi sürdürürken, bilhassa sabit gelirli kesimlerin kazançlarını artıracak yüksek oranlı maaş artışları yaptıklarını bildirdi.
"AYDINLIK BİR GELECEĞE KAPI ARALAYACAKSINIZ."
"İnşallah, siz de yarın sandık başına gittiğinizde tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yaparak kendiniz ve evlatlarınız için aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız." diyen Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.
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