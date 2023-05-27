Başkan Erdoğan’dan TRT’de 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı: Aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız

Başkan Erdoğan, bu vizyonun temelinde hiçbir istisnası olmaksızın 85 milyonun tamamının önüne müreffeh ve güvenli bir gelecek serme, vatan topraklarını terör örgütlerinin saldırılarından küresel güçlerin operasyonlarına kadar her türlü tehditten koruma ve milletin her bir ferdine istihdamıyla kazancıyla sosyal destekleriyle onurlu bir hayat sunma hedefi ile büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirme kararlılığı bulunduğunu söyledi.

"MİLLETLE DALGA GEÇENLERDEN ASLA OLMADIK"

"Biz, birileri gibi akşam başka sabah başka konuşup, sonra da dönüp 'Çarpıcı olsun diye öyle söyledik.' diyerek milletle dalga geçenlerden asla olmadık, olmayız. Biz ne diyorsak onu yaparız, ne yapıyorsak onu söyleriz." diyen Başkan Erdoğan, ülkenin her karış toprağına kazandırdıkları eserleri, her vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri hep bu anlayışla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalarla bu gerçeği bir kez daha ispatladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Deprem yaralarını sarmak için kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan her yer ve herkes için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz. Birilerinin temelini diline dolağı Defne Devlet Hastanesi'ni kısa sürede tamamlayıp hizmete açmamız bunun en somut ve çarpıcı örneğidir. Allah'ın izniyle 650 bin konut yaparak deprem şehirlerimizin hepsini ayağa kaldırırken de herkesi kucaklamayı sürdüreceğiz.