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Başkan Erdoğan'dan "Birlikte Türkiye'yiz" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan Birlikte Türkiye’yiz paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı.

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