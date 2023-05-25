Milli İrade Platformu'ndan Başkan Erdoğan'a 28 Mayıs desteği: İrademizi güçlü şekilde sandığa yansıtmalıyız
"Türkiye Yüzyılı" ,"Doğru Zaman, Doğru Adam" sloganları ile 28 Mayıs için zafere yürüyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Milli İrade Platformu'ndan da destek açıklaması geldi. Seçim yolunda "rehavete yer yok" mesajının verildiği bildiride, "İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız." denildi.
Milli İrade Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada,"14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi, bu sefer çok daha güçlü bir şekilde, 28 Mayıs'ta da sandığa yansıtmamız gerekmektedir." mesajı verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜÇLÜ DESTEK
Başkan Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı ve vatandaşlara "Sandıkları patlatacağız" mesajının hatırlatıldığı kritik bildiride "Rehavete kapılmıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi.
"HER ŞEYİN KAZASI VARDIR FAKAT SANDIĞIN KAZASI YOKTUR"
"İşimiz, planımız ne varsa hepsini bir günlüğüne erteleyerek milli iradenin gücünü sandıklarda göstereceğiz. Şunu unutmamak gerekir: Hayatta hemen her şeyin kazası vardır fakat sandığın kazası yoktur. İşte bu yüzden rehavete asla kapılmayacak, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Pazar gününe kadar çok çalışacak, pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz.
"İSTANBUL'UN FETHİNİN 570. YIL DÖNÜMÜ"
İnşallah 28 Mayıs günü, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır. Bu kurtuluş da İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız. Fetih şuuruyla birlikte; çağın ilerisine bir adım daha atacağız.
"REHAVETE KAPILMIYORUZ"
"Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz. "Doğru zaman, Doğru adam!" diyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz. Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz! Gayret bizden, tevfîk ve takdir Allah'tandır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...
- KOCAELİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ADANA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BURSA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Feridun Kunak'tan yağ yakıcı sirke tarifi! Hızlı kilo vermek isteyenler denesin! Karındaki yağları parçalıyor! İşte malzemeler...
- İSTANBUL 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- TMO Buğday fiyatları açıklandı mı, ne zaman? 2023 Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL? Bakan Kirişçi duyurdu!
- VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?
- Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?
- Yalı Çapkını yalısı nerede? Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Halis Ağa'nın yalısı...
- ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? Ara zam tahminleri...