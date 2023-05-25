Milli İrade Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a 28 Mayıs desteği: İrademizi güçlü şekilde sandığa yansıtmalıyız

"HER ŞEYİN KAZASI VARDIR FAKAT SANDIĞIN KAZASI YOKTUR"

"İşimiz, planımız ne varsa hepsini bir günlüğüne erteleyerek milli iradenin gücünü sandıklarda göstereceğiz. Şunu unutmamak gerekir: Hayatta hemen her şeyin kazası vardır fakat sandığın kazası yoktur. İşte bu yüzden rehavete asla kapılmayacak, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Pazar gününe kadar çok çalışacak, pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz.