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Milli İrade Platformu'ndan Başkan Erdoğan'a 28 Mayıs desteği: İrademizi güçlü şekilde sandığa yansıtmalıyız

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Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Milli İrade Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a 28 Mayıs desteği: İrademizi güçlü şekilde sandığa yansıtmalıyız

"Türkiye Yüzyılı" ,"Doğru Zaman, Doğru Adam" sloganları ile 28 Mayıs için zafere yürüyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Milli İrade Platformu'ndan da destek açıklaması geldi. Seçim yolunda "rehavete yer yok" mesajının verildiği bildiride, "İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız." denildi.

Milli İrade Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada,"14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi, bu sefer çok daha güçlü bir şekilde, 28 Mayıs'ta da sandığa yansıtmamız gerekmektedir." mesajı verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜÇLÜ DESTEK

Başkan Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı ve vatandaşlara "Sandıkları patlatacağız" mesajının hatırlatıldığı kritik bildiride "Rehavete kapılmıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi.

"HER ŞEYİN KAZASI VARDIR FAKAT SANDIĞIN KAZASI YOKTUR"

"İşimiz, planımız ne varsa hepsini bir günlüğüne erteleyerek milli iradenin gücünü sandıklarda göstereceğiz. Şunu unutmamak gerekir: Hayatta hemen her şeyin kazası vardır fakat sandığın kazası yoktur. İşte bu yüzden rehavete asla kapılmayacak, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Pazar gününe kadar çok çalışacak, pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz.

"İSTANBUL'UN FETHİNİN 570. YIL DÖNÜMÜ"

İnşallah 28 Mayıs günü, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır. Bu kurtuluş da İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız. Fetih şuuruyla birlikte; çağın ilerisine bir adım daha atacağız.

"REHAVETE KAPILMIYORUZ"

"Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz. "Doğru zaman, Doğru adam!" diyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz. Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz! Gayret bizden, tevfîk ve takdir Allah'tandır."

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