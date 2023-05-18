Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52'lik oy oranı ve 2.5 milyondan fazla rakam ile fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur için kolları sıvadı. Seçim ardından kurmaylarına ve vatandaşlara “Firesiz bir şekilde sandığa” mesajı veren Başkan Erdoğan’a Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar’dan ilk turda olduğu gibi 2. turda da güçlü bir destek geldi. Damar, “Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.” dedi.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde 50+1'lik oy oranı sağlanamadığı için kesin netice 28 Mayıs'taki 2 tura kaldı.
Başkan Erdoğan en yakın rakibi 7'li ittifakın adayı Kılıçdaroğlu'na büyük fark attı.
Bu kapsamda 2. turda işi şansa bırakmak istemeyen Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Diğer yandan güçlü Türkiye için İslam önderlerinden Başkan Erdoğan'a destek açıklamaları peş peşe geliyor.
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın en önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, 28 Mayıs 2023 Pazar günkü 2 tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerde Başkan Recep Tayip Erdoğan için güçlü bir destek çağrısında bulundu.
Öte taraftan Damar, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
"2. TURDA DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERMEMİZ LAZIM"
Sözlerine Besmele ile başlayan Damar, açıklamasının en başında, "Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Daha evvel birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de aynen sözümdeyim. Bu 2. Turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermemiz lazım. Bütün mevcudiyetimizle, dava kardeşlerimi, onlara destek vermeye davet ediyorum." şeklinde konuştu
(Fotoğrafta Hasan Damar)
"HİÇ KİMSE BENİ KULLANAMADI KULLANAMAZ"
Kendisinin hak yolda verdiği mücadeleye ve desteği hatırlatan Hasan Damar, kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.
Damar, "Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi. Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir! Birileri kullanıyor.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır ve başka bir şey değildir. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde." dedi.
'DEVLET ELİMİZDEN GİDERSE...'
Türkiye'nin geleceği için Başkan Erdoğan'a büyük destek isteyen Damar, "Türkiye'deki bütün kardeşlerimden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Çünkü Türkiye'ye düşmanlıklar, küresel güçler tarafından yapılanlar yalnız Başkan Erdoğan'a yönelik değil, küresel olarak devlete olan düşmanlıktır. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum. Sizlere selam ediyorum." mesajı verdi.
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