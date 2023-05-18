Milli Görüş’ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı

"HİÇ KİMSE BENİ KULLANAMADI KULLANAMAZ"

Kendisinin hak yolda verdiği mücadeleye ve desteği hatırlatan Hasan Damar, kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.

Damar, "Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi. Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir! Birileri kullanıyor.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır ve başka bir şey değildir. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde." dedi.