AK Partili Binali Yıldırım’dan Sinan Oğan’ın Başkan Erdoğan’a desteğine dair ilk açıklama: Aynı görüşlerdeyiz

"BU SEÇİM, BİRİNCİSİ KADAR KARMAŞIK DEĞİL"

Başkan Erdoğan'ın 2,5 milyondan fazla oy farkı olduğunu belirten Yıldırım, "Açık ara birinci. Sadece 260 bin eksiği var. Anayasal şartı yerine getirmek için ama 28 Mayıs yeni bir farklı bir sonuçlar. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim, birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık, bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.