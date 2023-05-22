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AK Partili Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a desteğine dair ilk açıklama: Aynı görüşlerdeyiz

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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AK Partili Binali Yıldırım’dan Sinan Oğan’ın Başkan Erdoğan’a desteğine dair ilk açıklama: Aynı görüşlerdeyiz

İlk tur seçimde Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'taki 2. tur seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğine ilişkin yaptığı önemli açıklama ardından AK Parti’den ilk değerlendirme geldi. Yıldırım, "Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğim konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz." ifadelerine yer verdi.

Binali Yıldırım, İzmir'de Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin AK Parti adına ilk açıklamayı yaptı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Binali Yıldırm, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılacağını, 14 Mayıs'ta vatandaşların kararını verdiğini, Cumhur İttifakı'na mecliste 323 milletvekili kazandığını ifade etti.

"BU SEÇİM, BİRİNCİSİ KADAR KARMAŞIK DEĞİL"

Başkan Erdoğan'ın 2,5 milyondan fazla oy farkı olduğunu belirten Yıldırım, "Açık ara birinci. Sadece 260 bin eksiği var. Anayasal şartı yerine getirmek için ama 28 Mayıs yeni bir farklı bir sonuçlar. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim, birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık, bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

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