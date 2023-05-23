Sinan Oğan’dan Başkan Erdoğan’a destek kararı! Terörle mücadele belirleyici faktör oldu! Dünya medyası flaş gelişmeyi böyle gördü

Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde, Türk seçmenin hem Cumhur hem de Millet ittifaklarını, Türk milletinin hassasiyetlerine gerekli dikkati ve yaklaşımı göstermediği için ciddi biçimde uyardığını kaydetti.

Ata İttifakı'nın, Türk milletinin bu hassasiyetlerinin korunması ve kollanması sürecinin yürütülmesinde kendi tabanı ve bileşenleriyle istişare ve müzakere sürecini işlettiğini belirten Oğan, "Seçmen bize de yürütme erki üzerinden Türk milletinin bu hassasiyetlerini savunma görevi vermiştir." diye konuştu.

Gerek kendisinin, gerekse ittifakın genel başkanlarının, ikinci tur oylamada yer alacak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü anımsatan Oğan, şunları kaydetti: