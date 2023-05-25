Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Petrol üretimimiz birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülebilir eğitim alanları olarak nitelendirilen bahçe ve koridorların tasarımında farkındalık oluşturan okulları ödüllendirmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, bütün kentlere rol model olabilecek özgün, örnek bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Okulların özellikle belli yaş grubundaki çocukların ve gençlerin belki de en çok vakit geçirdiği mekanlardan olduğunu kaydeden Dönmez, "İlk defa arkadaşlıklarını orada oluşturuyorlar, paylaşıyorlar. Sosyalleşme imkanları buluyorlar. Çünkü okul öncesi aile çevresiyle sınırlı olan bir hayatları var. Okulla birlikte öğretmenleriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla farklı bir dünyaya açılıyorlar. " diye konuştu.