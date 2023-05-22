Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalar: Rehavet yok! 28 Mayıs bir milat olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen ‘Büyük Rumeli Buluşması'nda tarihi bir konuşmaya daha imzasını attı. Başkan Erdoğan, "Bugün Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün Türkiye'den Bosna'ya uzanan muhabbet deryasını görüyorum. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin remzini görüyorum." dedi. Öte yandan 14 Mayıs'ta Balkanlar’dan gelen güçlü oy desteğini hatırlatarak, "Sandıktan 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun müjdesini veren sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" mesajını verdi. Bugün ABD’de TÜRKEVİ’NE yönelik alçak saldırıya da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Hani siz demokrattınız! Hadi bakalım hemen bu teröristi bulun gereğini yapın.” sözleriyle ABD’li yöneticilere çağrıda bulundu. Sözlerinin en son kısmında ise Başkan Erdoğan, “Rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacak. Erkeden sandıklara gidelim” şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 'Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"VİYANA KAPILARINA DAYANAN AKINCILARIMIZIN SESLERİNİ DUYUYORUM"
Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli, Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.Burada hamuru acıyla aşkla sevda ile dayanışmayla yoğrulmuş ebedi ve ezeli kardeşliğimizin resmini görüyorum.
"28 MAYIS'TA SANDIKTAN ÇIKACAK SONUCUN MÜJDESİ"
Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili dini kültürü derisinin rengi farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış dostlarımız var. Salonlara sığmayan çoşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde desteğiniz için teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu çoşkunuz için teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız.
"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARINA HEP BİRLİKTE ÇANAKKALE'Yİ BİRLİKTE DAR ETTİK"
Siz ne vefakar insanlarsınız. Biz istiklal ve istikbal bayrağını Osmanlıdan devralmış devletiz. Aliya, son dönemindeydi. Merhumu uçağı Saraybosna'da indirdim. Ben hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim dedim. Son demlerinde ziyaret ettim. Bu topraklar size emanet dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. O ana kadar babam konuşmuyordu dedi. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı dedi. Bu bizim için duygu seliydi. Öyle bir emanet aldık ki, o topraklara biz uzaktan bakamayız. Emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız. Dünyanın en güçlü ordularına hep birlikte Çanakkale'yi birlikte dar ettik. Anadolu'yu yurt eyleyen kardeşlerimizde Çanakkale'de destan yazdık. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taçlandırdık. Anavatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri Osmanlı'da huzurla yaşayan kardeşlerimiz son çare Cumhuriyet topraklarına sığındı. Milletçe el ele vererek ekonomimizi güçlendirmeye çalıştık. Acısıyla tatlısıyla eksik fazlasıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Millet olarak birlikte başardık.
"BATI DÜNYASI GÖRMEZDEN GELDİ"
Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır. Sizlerin dedeleri ataları başka yerlere değil baba evlerine geldiler. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Bizim çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde en vahşi katliamlar gerçekleştirildi. Dilleri inançları yok edilmek istendi. Tekkelerinin kapısına kilit vuruldu. Hanlar hamamlar çeşmeler bilerek bakımsızlığa terk edildi. Kültürel soykırım namına ne varsa hepsini yaşadılar. 150 yıl önce binlerce esere ev sahipliği yapan şehirlerde bugün numunelik birkaç yapı dışında bir şey bulamazsınız. Batı dünyası bunu görmedi, görmezden geldi. En son Bosna Savaşı'nda binlerce insanın katledildiği soykırımları bile izlemeyi seçtiler.
ABD'DE TÜRKEVİ'NE SALDIRIYA TEPKİ
Bugün ABD'deki TÜRKEVİNE saldırıya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hani siz demokrattınız! Hadi bakalım hemen bu teröristi bulun gereğini yapın." sözleriyle ABD'li yöneticilere çağrısında bulundu.
Ne yazık ki bunlar katillere yolu açarak onlara yardımcı oldular. Bunu geride bıraktığımız asırda defalarca yaptılar. Söz konusu Müslümanın Türk'ün hakkı olunca hep üç maymunu oynadılar. Camilere, mescitlere saldırılmasına göz yumarak değişen hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyorlar. İşte şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi Amerika'da Türkevi'ne saldırdılar. Niye hani siz demokrattınız! Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. ABD'nin yetkililerine şunu demeyecek miyiz hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini yapmanız lazım. Benzer bir durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türkevi orada size bir emanettir, Türkevi'nin camlarının levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor.
"NE RUMELİ'Yİ NE KIRIM'I UNUTTUK"
Falih Rıfkı gibi bizde Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan kalbimizden çıkarmadık. Ne Rumeli'yi ne Kırım'ı unuttuk. 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalışmadık, ortak tarih içinde olduğumuz kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız işbirliğimizi geliştirdik. THY, AA, TRT'mizle beşeri bağlarımızı perçinledik. İş adamlarımızın desteğiyle ticari bağlarımızı güçlendirdik. Nerede bir vatandaşımız soydaşımız varsa biz oradayız.
"MUHALEFETİN BALKANLARLA İLGİLİ TEK BİR ADIMI YOK"
Trakya'nın ötesindeki tüm ülkelerin hepsini tek tek ziyaret ettik. Rumeli'yi ilmek ilmek kalbimize işledik. Nice zulmün ardından dinlerine dillerine dört eliyle sarılan kahramanları gördüm. Her sabah hayata yeni bir umutla başlayan kızanları kadınları babaları gördüm. Rumeli'de Bursa'yı İstanbul'u gördüm. O topraklarda tüm haşmetiyle medeniyetimizi gördüm. Biz bu adımlarla ihmaller sebebiyle gönüllerde açılan yaraları da kapattık. Ülkemizin varlığını o topraklarda yeniden hissettirdik. Bosna Hersek'te sel felaketi olunca bunu yaptık. Diğer ülkelerde afetlerde bunu yaptık. Zor günlerinde hep kardeşlerimizin yanında olduk. Biz bunları yaparken muhalefet neyle meşguldü. Toplantılar haricinde Rumeli be Balkanlarla ilgili hiçbir iş yapmadılar. Muhalefetin Balkanlarla ilgili tek bir adımı yok. Öyle bir dertleri de yok. Dert bizim.
"BUNLAR TERÖRİSTLERLE BİLE KOL KOLA GİRDİLER! BİR KEZ OLSUN YERLİ MİLLİ VİCDANLI BİR DURUŞ SERGİLEMEDİLER"
Bunlar teröristlerle bile kol kola girdiler. Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar kalbi Türkiye için atan milyonların meseleleriyle ilgilenmediler. Bir kez olsun yerli milli vicdanlı bir duruş sergilemediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bir gece yayınladıkları Alevi Sünni, Kürt, Türk videolarıyla birlik duygularımıza kast etmekten utanmıyorlar. Bunlar emri Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz emri Allah ve milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Korku siyasetiyle oy alabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz bunların ciğerini biliyor.
"REHAVET YOK! 28 MAYIS BiR MiLAT"
14 Mayıs insanımızın basireti hafife alanların milletten yediği ilk tokattı. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı milat olacaktır. Yaşadıkları hezimete millete ortak etmek isteyen kifayetsizlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sandığa leke sürdürmeyeceğiz. Rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs'ta erkenden sandıklara koşacak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız.
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