Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyük Rumeli Buluşması’nda önemli açıklamalar: Rehavet yok! 28 Mayıs bir milat olacak

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARINA HEP BİRLİKTE ÇANAKKALE'Yİ BİRLİKTE DAR ETTİK"

Siz ne vefakar insanlarsınız. Biz istiklal ve istikbal bayrağını Osmanlıdan devralmış devletiz. Aliya, son dönemindeydi. Merhumu uçağı Saraybosna'da indirdim. Ben hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim dedim. Son demlerinde ziyaret ettim. Bu topraklar size emanet dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. O ana kadar babam konuşmuyordu dedi. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı dedi. Bu bizim için duygu seliydi. Öyle bir emanet aldık ki, o topraklara biz uzaktan bakamayız. Emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız. Dünyanın en güçlü ordularına hep birlikte Çanakkale'yi birlikte dar ettik. Anadolu'yu yurt eyleyen kardeşlerimizde Çanakkale'de destan yazdık. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taçlandırdık. Anavatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri Osmanlı'da huzurla yaşayan kardeşlerimiz son çare Cumhuriyet topraklarına sığındı. Milletçe el ele vererek ekonomimizi güçlendirmeye çalıştık. Acısıyla tatlısıyla eksik fazlasıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Millet olarak birlikte başardık.