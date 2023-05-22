Bakan Murat Kurum Pendik’te esnafları ziyaret etti: Ülkemiz için mücadele veriyoruz

"HAYALLERLE GERÇEKLERİN, YARIŞTIĞI BİR SEÇİM OLACAK"

Bakan Kurum, "28 Mayıs'ta hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatların yarıştığı bir seçim olacak. Bir tarafta ülkesi için büyüsün gelişsin, 21 yılda, 100 yılda yapılacak işler yapılsın, benim milletim için 81 il aynı haklara erişsin diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta Iğdır'a dair bir projeleri var mı? Yaptıkları tek bir proje, eser var mı? Sadece Iğdır'a değil, 81 il için hiçbir projeleri, hedefleri yok. Ama çıkıp meydanlarda boş vaatler vermeyi çok iyi biliyorlar" dedi.