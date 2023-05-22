Bakan Murat Kurum Pendik'te esnafları ziyaret etti: Ülkemiz için mücadele veriyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Pendik’te esnafları ve Pendik Iğdırlılar Derneği’ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ülke için mücadele verdiklerini belirterek, “81 il aynı haklara erişsin diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var” dedi. Türk milletinin lafa değil icraata baktığını belirten Bakan Kurum, 28 Mayıs’ta tekrardan sandıklarda “Türkiye Yüzyılı” için destek beklediklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Pendik'te esnafları ziyaret etti. Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Pendik Iğdırlılar Derneği'nde vatandaşlar ile buluştu.
Bakan Kurum, dernekte vatandaşların talebi üzerine Iğdır'ın İncesu ve Tuzluca köylerinde bulunan su sorununun çözülmesi için talimat verdi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Dünyadan direktif alan değil kendi sözünü söyleyen, kendi sözünün arkasında duran, milletiyle yol yürüyen, sırtını milletine, vatandaşına yaslayan bir anlayış istiyoruz" şeklinde konuştu.
"HAYALLERLE GERÇEKLERİN, YARIŞTIĞI BİR SEÇİM OLACAK"
Bakan Kurum, "28 Mayıs'ta hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatların yarıştığı bir seçim olacak. Bir tarafta ülkesi için büyüsün gelişsin, 21 yılda, 100 yılda yapılacak işler yapılsın, benim milletim için 81 il aynı haklara erişsin diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta Iğdır'a dair bir projeleri var mı? Yaptıkları tek bir proje, eser var mı? Sadece Iğdır'a değil, 81 il için hiçbir projeleri, hedefleri yok. Ama çıkıp meydanlarda boş vaatler vermeyi çok iyi biliyorlar" dedi.
"ÜLKEMİZ, VATANIMIZ İÇİN BİR MÜCADELE VERİYORUZ"
Kurum, "Biz, ülkemiz için, vatanımız için bir mücadele veriyoruz. Sizlerle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımız bize darılmış olabilir, kendimizi ifade edememiş olabiliriz ama sizlerden ricam fotoğrafın bütününe bakın. Fotoğrafın bütününde 21 yıldır bu ülke için mücadele edenler var. İstiyoruz ki ülkemiz güçlü olsun, tarımıyla, savunma sanayisiyle, ihracatıyla rekorlar kırsın. Gençlerimiz geleceğe güvenle baksın istiyoruz" şeklinde konuştu.
"MİLLETİMİZ LAFA DEĞİL, İCRAATA BAKIYOR"
Kurum, "Dünyadan direktif alan değil, kendi sözünü söyleyen, kendi sözünün arkasında duran, milletiyle yol yürüyen, sırtını milletine, vatandaşına yaslayan bir anlayış istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Biz değil, eserlerimiz ve hizmetlerimiz konuşuyor. Bu yüzden de milletimiz lafa söze değil icraata bakıyor. 28 Mayıs'ta sizlerden desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
- AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?
- POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
- Canan Karatay 'en güçlüsü' diyerek açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle söküp atıyor! Her sabah kaşık kaşık...
- AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...