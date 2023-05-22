CHP ve medyası Başkan Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’a nefret kustu! Troller karar sonrası devrede! Hakaretler savurdular...

KILIÇDAROĞLU VE TROLLERİNİN SALDIRISI ALTINDA

Oğan'ın bu kararı sonrası CHP'li isimler ve CHP'ye ait troller Sinan Oğan'ı hedef aldı. Başta HDPKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok sayıda isim Sinan Oğan'a hakaretler savurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullanarak Oğan'ı hedef gösterdi.