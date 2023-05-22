CHP ve medyası Başkan Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'a nefret kustu! Troller karar sonrası devrede! Hakaretler savurdular...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken aldığı yüzde 5.18'lik oy oranıyla Sinan Oğan dikkatleri üzerine çekti. Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olurken, Sinan Oğan bugün yaptığı açıklamada ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı duyurdu. Bu karar sonrası başta HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP medyası ile trolleri de Oğan'ı hedef aldı. İşte Oğan'a yönelik o skandal paylaşımlar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin ilk turunda aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı.
TÜRKİYE YENİDEN SANDIĞA GİDİYOR
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
SİNAN OĞAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarken yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Seçimlerde aldığı yüzde 5.17'lik oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merakla beklenirken Oğan kararını bugün duyurdu.
Sinan Oğan yaptığı konuşmada istikrar ve terörle mücadeleye dikkat çekerken, seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU VE TROLLERİNİN SALDIRISI ALTINDA
Oğan'ın bu kararı sonrası CHP'li isimler ve CHP'ye ait troller Sinan Oğan'ı hedef aldı. Başta HDPKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok sayıda isim Sinan Oğan'a hakaretler savurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullanarak Oğan'ı hedef gösterdi.
CHP GENÇLİK KOLLARI DA SALDIRDI
CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada "KENDİ ÇIKARLARI İÇİN VATANI SATANLARLA KAVGA EDECEĞİZ!" ifadelerine yer verildi.
CHP MEDYASI DA DEVREDE
CHP medyasından da Diken de Sinan Oğan'a nefret kusan bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
PORTAKAL DA KARARI YEDİREMEDİ
CHP medyasından Fatih Portakal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sinan Oğan'a kararı nedeniyle tepki gösterdi.
"İktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasina nasıl geldi? Bir Soylu'dan bir Kurtulmuş'tan bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'in? Savrulma fena… Ahde vefa önemlidir. Ama Vefa sadece bir semt ismi olarak karşımızda yine… Sinan Oğan 20 dk konuştu. Ümit Özdağ ve Vecdet Öz'ün ismini bir kez olsun anmadı. İpler fena kopmuş. Hayırlı olsun…"
"SİNAN OĞAN'I TAKİBİ BIRAKTIM"
CHP'li Barış Yarkadaş ise yaptığı paylaşımda "Sinan Oğan'ı takibi bıraktım" ifadelerini kullandı. Yarkadaş'ın paylaşımının altına ise çok sayıda "Sinan Oğan'ı takibe aldım" yorumuyla Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlardan tepki geldi.
UĞUR DÜNDAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP medyasından Uğur Dündar ise paylaşımında "Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeterince Atatürkçü görmeyip, ilk turda oylarını Sinan Beye veren Atatürkçü seçmenlere hayırlı uğurlu olsun!" dedi.
"GÜVENİLİR SİYASETÇİ OLAMAZ"
CHP'li Yılmaz Özdil ise "Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, Akp karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız." dedi.
"CEHENNEME ODUN TAŞIMAYI SEÇTİ"
CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıçise yaptığı paylaşımda "Sinan Oğan, cehenneme odun taşımayı seçti. Oysa cehennemin kapılarını kapatacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.
TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ'TAN OĞAN'A TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından terörden tutuklu Selahattin Demirtaş "Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
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