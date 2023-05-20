Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Başkan Erdoğan’a 28 Mayıs’ta seçim desteği

"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR VE MUVAFFAKIYETİNE DUALAR EDİYORUZ"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan, millet ve Alem-i İslam nam-ı hesabına senelerdir büyük bir titizlikle inşasına ve istikbaline sa'y-ü gayret ettiği ve her birini belli seviyelere getirdiği bütün hayırlı işlerini hayırla tamamlayıp küllileştirmesi için destekliyor ve muvaffakıyetine dualar ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda da ehl-i dalalet ve fesadın rağmına olarak, rehavete kapılmadan kendisinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, kararsız ve tarafsız vatan evlatlarını da vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.