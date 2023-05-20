Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden Başkan Erdoğan'a 28 Mayıs'ta seçim desteği
Risale-i Nur Meşveret Cemaati, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "Muvaffakıyetine dualar ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cemaatin yazılı açıklamasında, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda milletin çoğunluğunun, iç ve dış tüm fitne odakları ve şer güçlerin ihanet ve yıkımlarına karşı vatanın bekası ile milletin huzur ve sükunu adına üstüne düşen vazifeyi yerine getirdiği belirtildi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR VE MUVAFFAKIYETİNE DUALAR EDİYORUZ"
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan, millet ve Alem-i İslam nam-ı hesabına senelerdir büyük bir titizlikle inşasına ve istikbaline sa'y-ü gayret ettiği ve her birini belli seviyelere getirdiği bütün hayırlı işlerini hayırla tamamlayıp küllileştirmesi için destekliyor ve muvaffakıyetine dualar ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda da ehl-i dalalet ve fesadın rağmına olarak, rehavete kapılmadan kendisinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, kararsız ve tarafsız vatan evlatlarını da vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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