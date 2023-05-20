20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden Başkan Erdoğan'a 28 Mayıs'ta seçim desteği

Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden Başkan Erdoğan'a 28 Mayıs'ta seçim desteği

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
ABONE OL
Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Başkan Erdoğan’a 28 Mayıs’ta seçim desteği

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "Muvaffakıyetine dualar ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cemaatin yazılı açıklamasında, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda milletin çoğunluğunun, iç ve dış tüm fitne odakları ve şer güçlerin ihanet ve yıkımlarına karşı vatanın bekası ile milletin huzur ve sükunu adına üstüne düşen vazifeyi yerine getirdiği belirtildi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR VE MUVAFFAKIYETİNE DUALAR EDİYORUZ"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan, millet ve Alem-i İslam nam-ı hesabına senelerdir büyük bir titizlikle inşasına ve istikbaline sa'y-ü gayret ettiği ve her birini belli seviyelere getirdiği bütün hayırlı işlerini hayırla tamamlayıp küllileştirmesi için destekliyor ve muvaffakıyetine dualar ediyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda da ehl-i dalalet ve fesadın rağmına olarak, rehavete kapılmadan kendisinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, kararsız ve tarafsız vatan evlatlarını da vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Damar’dan Başkan Erdoğan’a destek çağrısı DAMAR'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK ÇAĞRISI
Doğu Perinçek’ten Başkan Erdoğan’a 2. tur desteği DOĞU PERİNÇEK'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A 2. TUR DESTEĞİ
Damar’dan Başkan Erdoğan’a destek çağrısı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA