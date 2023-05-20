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AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

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Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi. Anjiyo yapılan Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...

AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi.

"KALP KRİZİ GEÇİREREK HASTANEYE KALDIRILDI"

Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.

"ANJİYO YAPILDI"

Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı.

1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir

Savcı Sayan 2019 seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı olmuştur.

AK PARTİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan kıymetli yol arkadaşımız Savcı Sayan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi AK PARTİLİ SAVCI SAYAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

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