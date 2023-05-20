AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi. Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi. Anjiyo yapılan Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...
AK Partili Savcı Sayan'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmalar yaptığı esnada kalp krizi geçirdiği belirtildi.
"KALP KRİZİ GEÇİREREK HASTANEYE KALDIRILDI"
Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi.
"ANJİYO YAPILDI"
Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.
SAVCI SAYAN KİMDİR?
Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı.
1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir
Savcı Sayan 2019 seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı olmuştur.
AK PARTİ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan kıymetli yol arkadaşımız Savcı Sayan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? Temmuz ayında memur maaşı 22 bin TL olacak mı son dakika? Açıklama geldi...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!
- Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
- ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ
- Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! 6 farklı maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
- AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri
- Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar