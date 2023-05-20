AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi... Savcı Sayan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı Tutak'ta tamamladı. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Savcı Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı.