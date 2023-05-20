Twitter'da İslam düşmanlığı! Sohbet odasında nefret kustular: Küçücük bebeğe kadar uzanan alçak hakaretler
14 Mayıs'ta yaşadıkları hezimetin ardından zıvanadan çıkan CHP seçmeni, depremzedelere aleni hakaret dahil yapmadıklarını bırakmamışlardı. Geçen 1 haftanın ardından yenilgiyi hazmedemeyenler, bir kez daha sahneye çıktı. 'Jahrein' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç tarafından Twitter'da açılan bir sohbet odasında, Müslümanlara yönelik galiz küfürler edildi. 'Osman' isimli kullanıcının inancıyla alenen dalga geçilirken, çocuğu ve eşine kadar ağza alınmayacak hakaretler edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası Jahrein'i arayarak "eleştirilerinizi dikkate alıyoruz" demişti.
CHP ve ortaklarının 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte takındığı faşizan ve baskıcı tavırları hafızalarda hala tazeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve kendisi tarafından bizzat aranan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni ve çevresindekilerin Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler büyük tepki çekti.
EŞİNE VE ÇOCUĞUNA SÖVDÜLER
Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapılırken çirkin ifadeler söz konusu muhalefet anlayışının kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.
14 Mayıs seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç'un da yer aldığı Twitter'daki sohbet odasında 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğine kadar varan İslam düşmanlığı da içeren ahlaksız konuşmalar gerçekleştirildi.
"ARKADA KIZ ÇOCUĞU GÖMÜYORLAR"
Sohbet odasında 'Osman' isimli vatandaş çirkin ifadelere tepki gösterirken mikrofona küçük bir bebeğin ağlama sesi de yansıdı. Faşizan grup, "Arkada kız çocuğu gömüyorlar, her şey olabilir." gibi ahlaksız ifadeler kullandı.
"HER KELİMESİ AYRI HAKARET"
Sosyal medya kullanıcıları alçak sözlere büyük tepki gösterdi:
- Bu insanların dine karşı düşüncelerinin gayet ılımlı olacağını, dünyayı güzelliğin kurtaracağına inanan varsa elimde satılık köprü var arkadaşlar , bunlar 1.5 yaşındaki bebeğe ve babasına bile iğrenç iftiralar atacak düzeydeler, kör müsünüz?
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayıp akıl danıştığı Jahrein Bu seçim bir an önce bitsin bu kadar iğrenç olaya tahammülüm kalmadı.
- Her bir kelimesi ayrı hakaret barındıran, rezil, aşağılık bir sohbete tanıklık ediyoruz. Arkada kız çocuğu gömüyorlar galiba diyen Lia, O kirli sohbete meze yaptığınız dinin peygamberi kız çocuğu gömenleri tarihe gömeli çok oldu.Darısı siz ve o aşağılık zihniyetinizin başına..
KILIÇDAROĞLU JAHREIN'I ARAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu 'oy' uğruna 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimetin hemen ardından 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'u telefonla aramıştı.
Jahrein o görüşmeyle ilgili, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi" ifadelerini kullanmıştı.
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