17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'i hayal kırıklığına uğrattı! Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona fırça
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Muhalefet sağlam duramadı. Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı ortaya çıktı." ifadelerini kullanan terörist elebaşı ikinci turda da iş birliğinin süreceğini vurguladı.