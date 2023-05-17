Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde ne oldu? Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’tan darbe

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklardan Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıkarken, 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük hayal kırıklığına uğradı.

İlk tur seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. Övür, yazısında "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'ne el koydukları söylendi. CHP'lilerin deyimiyle iki belediye başkanı, genel merkezin 10, 11 ve 12'nci katlarına el koyarak adeta "darbe" yaptılar." ifadelerini kullandı. İşte Övür'ün dikkat çeken yazısı:

O gece yani 14 Mayıs seçim gecesi sadece CHP seçmeni değil, İP'ten HDP'ye bütün muhalefet partileri deyim yerindeyse şoke oldular.