CHP-FETÖ ilişkisi deşifre oldu! Firari FETÖ’cü Said Sefa’dan itiraf geldi

"GECEYE DOĞRU VERİLER KESİLDİ"

Seçim gecesi bir anda verilerin kesildiğini açıklayan FETÖ'cü Said Sefa, şunları söyledi:

"Geceye doğru veriler kesildi. "Ne oluyor" diye sorduğumda, "biz de artık verileri göremiyoruz, burada bir şeyler dönüyor" dedi, ama ne döndüğünü, ne olduğunu anlatmadı. "Parti içi kargaşa" dedi sadece! Kimse o gece parti içindeki kavgayı, yapılan ihaneti anlatmıyor nedense!"