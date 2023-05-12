PKK’da 14 Mayıs zaferi korkusu! Bakan Soylu açıkladı: Kendi aralarında konuşma var

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Böyle bir önemli seçimde karşı karşıya kaldığımız durum çok iyi değerlendirilmeli. Seçim süreci özetleyecek manzara. Geçmiş Türkiye'de gördüğümüz tehditler kasetler şantajlar... Uluslararası ajanslar tarafından servis edilen görüntüler. Eski Türkiye'de de var. Bir siyasi partinin genel başkanı kaset ile başkan oldu. Rahmetli Deniz Baykal'ın kaseti ile aday oldu. Ben genel başkanlığa aday olmayacağım deyip döndü aday oldu.

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.