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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınar bölgesinde 5 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapıldı. Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.

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