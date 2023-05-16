Sözcü'den depremzedelere ağır hakaretler! Ne yaptı size bu insanlar?
Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, “Demek ki millet TOGG’muş” manşetiyle çıkan gazete, “Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş” alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.
Sözcü Gazetesi, Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek skandal bir manşete imza attı. 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın parlamentoda büyük bir zafer kazanmasını hazmedemeyen Sözcü, hem milletimizle, hem de depremzede vatandaşlarımızın acısıyla dalga geçti.
DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDILAR
14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını manşetinden eleştirmek isteyen Sözcü Gazetesi eşine az rastlanır bir skandalda başrol oynadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyerek hizmet ve eser siyasetinden yana oyunu kullanan milyonlarca vatandaşımızla adeta dalga geçti. Bu kadarla da sınırlı kalmayan Sözcü Gazetesi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın, güven ve istikrardan yana oy kullanmasını da hazmedemedi.
SKANDAL MANŞET
16.05.2023 tarihli manşetini, "Demek ki millet TOGG'muş" başlığıyla veren Sözcü, milletimizin oy tercihlerini manipüle etmeye çalıştı. "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevdi" alt başlığını da geçen Sözcü, afetzede vatandaşlarımızı hedef aldı. Depremin olduğu ilk günden itibaren var gücüyle bölgede olan devletin hizmetlerini gizlemeye çalışan Sözcü, milletin ferasetini ise görmezden geldi.
Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerdense Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet siyasetini tercih eden vatandaşların iradesini manşetinden hedef alan Sözcü'ye sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.
Hukukçu Bilal Çetin, "Sözcü Gazetesi'nden milletimize hakaret. 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş.' Bitmedi tükenmedi bu millete olan tepeden bakışınız ve nefretiniz. Yazıklar olsun."
Gazeteci Fatih Er, "Demek ki siz akıllanmaz ve üstten bakma kibrinizi değiştiremezsiniz. Demek ki hiçbir zaman kazanamayacaksınız."
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