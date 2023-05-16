Sözcü’den depremzedelere ağır hakaretler! Ne yaptı size bu insanlar?

Gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerdense Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet siyasetini tercih eden vatandaşların iradesini manşetinden hedef alan Sözcü'ye sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

Hukukçu Bilal Çetin, "Sözcü Gazetesi'nden milletimize hakaret. 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş.' Bitmedi tükenmedi bu millete olan tepeden bakışınız ve nefretiniz. Yazıklar olsun."

Gazeteci Fatih Er, "Demek ki siz akıllanmaz ve üstten bakma kibrinizi değiştiremezsiniz. Demek ki hiçbir zaman kazanamayacaksınız."