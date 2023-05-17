Başkan Erdoğan'dan seçimlerdeki ikinci tur için paylaşım: Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!
Ülkemiz tarihinini en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde tamamlarken 50+1 kuralı nedeniyle Türkiye 28 Mayıs tarihinde bir kez daha sandığa gidecek. AK Parti seçim sürecinde çektiği özgün reklam filmleriyle dikkat çekerken Başkan Erdoğan yeni bir klip daha yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımına "Davamız büyük yarınlar aydınlık. HAYDİ! Büyük Türkiye Zaferi İçin! 28 Mayıs'ta Haydi Sandığa!" notunu düştü. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark atarak ipi göğüsledi.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
"DAVAMIZ BÜYÜK YARINLAR AYDINLIK"
AK Parti bu süreçte yaptığı özgün reklam filmleriyle seçim sürecine damga vururken yeni bir reklamı da Başkan Erdoğan yayınladı.
Başkan Erdoğan paylaşımına "Davamız büyük yarınlar aydınlık. HAYDİ! Büyük Türkiye Zaferi İçin! 28 Mayıs'ta Haydi Sandığa!" notunu düştü.
Yayınlanan videoda Başkan Erdoğan'ın gençler olan diyaloğuna yer verilirken reklamın sonunda Başkan Erdoğan'ın "Bir Taraftan FETÖ, bir Taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin!" sözlerine yer verildi.
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