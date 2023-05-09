AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı: Asla pes etme
Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor. Seçime günler kala partiler reklam çalışmalarına devam ederken, AK Parti ise reklam konusunda adeta çığır açtı. Geçtiğimiz günlerde "Biz hayal edenleriz" temalı bir reklam paylaşan AK Parti, şimdi de "Asla pes etme" temalı bir reklam paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından sosyal medyada paylaşılan reklamda, bir çocuğun çocukluk ve gençlik hayalleri göz önüne getiriliyor. Leage of Legends isimli oyunun Warriors isimli müziğinin kullanıldığı reklam filminde, şarkının sözleri de görüntülere eşlik ediyor.
Hayallerin AK Parti dönemiyle gerçekleştiğine vurgu yapılırken; reklamda Kızılelma, İHA ve SİHALAR, TOGG, Akkuyu NGS, İMECE uydusu, güneş enerji santralleri, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra İstanbul Havalimanı, Zigana Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi gurur projeleri de yer aldı.
Reklam filminde Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.
İŞTE REKLAMDA YER ALAN MÜZİĞİN SÖZLERİ
Çocukken hep beklerdin
Hep uzaklardan izlerdin
Ama daima bilirdin
Diğerleri oynarken
Sen çalışacaktın
Ve gençliğinde
Uykusuz gecelerinde
Gözlerini tavana dikip
Elinde olsa neleri
Değiştirebileceğini düşünürdün
Ama bunlar sadece
Hayalden ibaretti
İşte buradayız
Pes etme
Biz savaşçılarız
Bu şehir inşa eden
İşte buradayız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Salı puan durumu!
- THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...
- Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...
- Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Maaşları kökten etkileyecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...
- EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!