AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı: Asla pes etme

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 5 gün kala, siyasi partiler reklam ve miting çalışmalarını sürdürürken; AK Parti bu konuda adeta çığır açtı.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleri ve çalışmalarıyla beğeni kazanan AK Parti, yine çok beğenilen bir işe imza attı.