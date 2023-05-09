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AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı: Asla pes etme

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı: Asla pes etme

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor. Seçime günler kala partiler reklam çalışmalarına devam ederken, AK Parti ise reklam konusunda adeta çığır açtı. Geçtiğimiz günlerde "Biz hayal edenleriz" temalı bir reklam paylaşan AK Parti, şimdi de "Asla pes etme" temalı bir reklam paylaştı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 5 gün kala, siyasi partiler reklam ve miting çalışmalarını sürdürürken; AK Parti bu konuda adeta çığır açtı.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleri ve çalışmalarıyla beğeni kazanan AK Parti, yine çok beğenilen bir işe imza attı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından sosyal medyada paylaşılan reklamda, bir çocuğun çocukluk ve gençlik hayalleri göz önüne getiriliyor. Leage of Legends isimli oyunun Warriors isimli müziğinin kullanıldığı reklam filminde, şarkının sözleri de görüntülere eşlik ediyor.

Hayallerin AK Parti dönemiyle gerçekleştiğine vurgu yapılırken; reklamda Kızılelma, İHA ve SİHALAR, TOGG, Akkuyu NGS, İMECE uydusu, güneş enerji santralleri, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra İstanbul Havalimanı, Zigana Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi gurur projeleri de yer aldı.

Reklam filminde Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.

İŞTE REKLAMDA YER ALAN MÜZİĞİN SÖZLERİ

Çocukken hep beklerdin

Hep uzaklardan izlerdin

Ama daima bilirdin

Diğerleri oynarken

Sen çalışacaktın

Ve gençliğinde

Uykusuz gecelerinde

Gözlerini tavana dikip

Elinde olsa neleri

Değiştirebileceğini düşünürdün

Ama bunlar sadece

Hayalden ibaretti

İşte buradayız

Pes etme

Biz savaşçılarız

Bu şehir inşa eden

İşte buradayız

Pes etme

Biz savaşçılarız

Bu şehri inşa eden

Küllerinden...

Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz

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