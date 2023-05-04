AK Parti'den yeni reklam filmi! Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam! Dillerde tek şarkı: Duyanlara duymayanlara...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken, tüm partiler reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle AK Parti yaptığı özgün reklamlarla ön plana çıkarken yeni bir reklam filmi daha yayınlandı. Türkiye'nin gurur projelerine yer verilen reklam filmine "Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." notu düşüldü. İşte detaylar...
Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
AK Parti de son dönemde yaptığı özgün reklam çalışmalarıyla adından söz ettirirken bu reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi.
"DUYANLARA DUYMAYANLARA"
AK Parti tarafından yayınlanan reklam filminde son dönemde yapılan projelere yer verilirken filme "Duyanlara duymayanlara" şarkısı da eşlik etti.
"80 YILDA YAPILAMAYAN ESERLER 21 YILDA YAPILDI"
Ayrıca yapılan paylaşıma da "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." notu düşüldü.
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