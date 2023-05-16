Avukat Mustafa Kemal Çiçek kulis bilgisini A Haber'de anlattı: CHP yüz yıllık siyasi sürecinde en büyük kazığı yemiştir
CHP’nin 6 partiye toplam 39 vekil vermesi neden eleştiriliyor? Kaybeden CHP, kazanan küçük ortaklar mı oldu? 7'li koalisyonda neler yaşanıyor? Avukat Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında "Memleket Meselesi" programında kulis bilgisini paylaştı.
Türkiye seçimini yaptı. Koalisyonlar kaybetti, istikrar kazandı.
CHP'nin 6 partiye toplam 39 vekil vermesi neden eleştiriliyor? Kaybeden CHP, kazanan küçük ortaklar mı oldu? 7'li koalisyonda neler yaşanıyor? CHP'de neler oluyor? Avukat Mustafa Kemal Çiçek kulis bilgisini A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"POZ VERMEYE BAŞLADI"
Poz vermeye başladı partiler milletvekillerini yanına alarak bugün Davutoğlu'nun bir görüntüsü de var.
"CHP'DEKİ TARTIŞMANIN NEDENİ BU"
Seçilen milletvekilleri ile genel merkezde bir araya gelmiş ki bu milletvekilleri hala CHP'nin milletvekilleri bunlar yemin etmediler mazbatalarını almadılar. Genel merkezde seçilen milletvekilleri ile poz vermiş. Zaten şu an CHP'deki tartışmanın nedeni de bu.
2018'DEKİ SAYISININ ALTINA DÜŞTÜ
39 isim şu anda CHP listelerinden milletvekili oldu. CHP bu sayıları çıkardığınız zaman 2018'de çıkardığı milletvekilliği sayısının altına düştü. CHP'nin birçok adayı partiye yıllarını vermiş maddi manevi emek vermiş isimler bu isimler yüzünden milletvekili olamadı.
KULİS BİLGİSİ VERDİ
Bir kulis bilgisi olarak söylüyorum seçim günü CHP'de çalışmalar yapıldığı esnada iki DEVA Partisi genel başkan yardımcısı o ortamda odada bulunuyor veriler giriliyor ediliyor.
ÇAY KAHVE İÇİP AYRILDILAR
Onlar şu anda milletvekili olmuş vaziyette bakıyor ortamlarına çaylarını kahvelerini içiyorlar bizim yapacağımız bir şey yok herhalde demek suretiyle oradan ayrılıyorlar. İşi garanti ettikten sonra seçildikten sonra onlar açısından mesele kalmadı.
"EN BÜYÜK KAZIĞI YEMİŞTİR"
CHP yüz yıllık siyasi sürecinde en büyük kazığı yemiştir. Bu tablonun acısı süreç içerisinde daha fazla ortaya çıkacaktır.
CHP'deki asıl kavganın nedenlerinden bir tanesi de bu. Bir gece içinde bu isimlerin hepsi CHP listelerine dahil edildi.
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