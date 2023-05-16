Avukat Mustafa Kemal Çiçek kulis bilgisini A Haber’de anlattı: CHP yüz yıllık siyasi sürecinde en büyük kazığı yemiştir

"CHP'DEKİ TARTIŞMANIN NEDENİ BU"

Seçilen milletvekilleri ile genel merkezde bir araya gelmiş ki bu milletvekilleri hala CHP'nin milletvekilleri bunlar yemin etmediler mazbatalarını almadılar. Genel merkezde seçilen milletvekilleri ile poz vermiş. Zaten şu an CHP'deki tartışmanın nedeni de bu.