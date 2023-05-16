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Depremzedelere hakarete soruşturma! Savcılık harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Depremzedelere hakarete soruşturma! Savcılık harekete geçti

Son dakika haberi | Seçimlerin ardından depremzedeleri hedef alan muhaliflerden bazıları ağza alınmayacak hakaretler sıraladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tiktok üzerinden depremzedelere küfür ve hakaret eden bir kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

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