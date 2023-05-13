CHP ve HDP'liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı! Ortalık bir anda karıştı! İşte o anlar...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türkiye'de gerçekleşecek tarihi seçimler öncesi siyasiler son miting programlarını da bugün düzenledi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta katıldığı miting sonrası CHP ve HDP'li gruplar yoldan geçen ve 3 hilalli bayrak taşıyan otomobile saldırdı. Yaşanan olay sonrası ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...
Türkiye'de seçimlere artık saatler kalırken yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmaya aday isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Esenyurt'ta bir miting düzenledi.
3 HİLALLİ OTOMOBİLE SALDIRI
HDP ve CHP'li isimlerin fazlalığı miting alanında dikkat çekerken düzenlenen miting sonrası HDP ve CHP'li isimler 3 hilalli bayrak taşıyan otomobile saldırdı.
Yaşanan olayda ortalık bir anda karışırken, yaşananlar kameralara yansıdı.
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