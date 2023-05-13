Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçisi HDPKK mitinginde skandal olaylar! Türk bayrakları indirildi Öcalan’a özgürlük talep edildi Türkiye tehdit edildi

HDPKK'LI İSİMDEN TERÖRİST ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI! TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

HDP'li Salihe Aydeniz ise mitingde yaptığı konuşmada bir kez daha pişkince bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı. Salihe Aydeniz, Kürtçe sözlerle "Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Terörist elebaşının özgür olmadığı durumda Türkiye'nin de özgür olamayacağını söyleyen Aydeniz açıkça tehdit etti.