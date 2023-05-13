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Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK mitinginde skandal olaylar! Türk bayrakları indirildi Öcalan'a özgürlük talep edildi Türkiye tehdit edildi

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçisi HDPKK mitinginde skandal olaylar! Türk bayrakları indirildi Öcalan’a özgürlük talep edildi Türkiye tehdit edildi

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyor. Yarın sabah on milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başında olacak. Seçim öncesi partiler son çalışmalarını sürdürürken, 7’li koalisyon masasının ortağı olan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDPKK’nın mitinginde yine skandal olaylar yaşandı. Açılan Türk bayrakları anonsla indirilirken, terörist elebaşı Öcalan için özgürlük çağrısı yapıldı ve Türkiye tehdit edildi.

14 Mayıs seçimlerine artık sadece saatler kaldı. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girilirken yapılan tarihin en önemli seçimleri öncesi partiler son çalışmalarını yapıyor. 7'li koalisyon masasının ortaklarından olan HDPKK'nın yaptığı mitingde yine skandal olaylar yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOLDAŞLARINDAN TÜRK BAYRAĞINA TAHAMMÜLSÜZLÜK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyen Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin yaptığı mitingde açılan birkaç Türk bayrağı adeta zorla indirildi. Türk bayraklarının açılmasının ardından anons yapılarak bayraklar indirildi.

Kürsüden yapılan anonsta "Partimizin bayrakları dışındaki bayrakları indirelim" denildi. Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza olan tahammülsüzlüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

HDPKK'LI İSİMDEN TERÖRİST ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI! TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
HDP'li Salihe Aydeniz ise mitingde yaptığı konuşmada bir kez daha pişkince bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı. Salihe Aydeniz, Kürtçe sözlerle "Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Terörist elebaşının özgür olmadığı durumda Türkiye'nin de özgür olamayacağını söyleyen Aydeniz açıkça tehdit etti.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MİTİNGİNDE ÖCALAN POSTERLERİ
Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde, İmralı'ya selam söyleyenler, bebek katili Öcalan'a özgürlük çağrısı yapanlar bir de Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Mitingde "Bir oy Kemal'e bir oy partiye" çağrısı yapıldı.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN SÖZÜNÜN OLDUĞU PANKART AÇILDI
HDP, İstanbul Yenikapı'daki mitingi terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin bu mitinginde, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sözlerine yer verilen bir pankart açıldı.

HDP'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala düzenlediği Kılıçdaroğlu'na destek mitinginde "Biji Serok APO, Biji Serok Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

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