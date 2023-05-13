14 Mayıs Pazar seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! Hafta içi kuvvetli sağanak yolda...

SEÇİMLER SONRASI YAĞIŞ GELİYOR

Türkiye'de gerçekleşecek tarihi seçimlerin olacağı 14 Mayıs Pazar günü yurt genelinde genel olarak güneşli bir hava olacağı görülürken, seçimden sonra hafta içi çok sayıda ilde sıcaklıkarın düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.