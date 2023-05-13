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14 Mayıs Pazar seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı! Hafta içi kuvvetli sağanak yolda...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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14 Mayıs Pazar seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! Hafta içi kuvvetli sağanak yolda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda Türkiye tarihinini en kritik seçimlerinden birinin yaşanacağı 14 Mayıs Pazar günü yurt genelinde genel olarak güneşli bir havanın hakim olacağı ancak hafta içi çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıkarının yükselmesine rağmen sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

SEÇİMLER SONRASI YAĞIŞ GELİYOR

Türkiye'de gerçekleşecek tarihi seçimlerin olacağı 14 Mayıs Pazar günü yurt genelinde genel olarak güneşli bir hava olacağı görülürken, seçimden sonra hafta içi çok sayıda ilde sıcaklıkarın düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

İŞTE İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIĞI

Diğer yandan sağanak yağış nedeniyle olası olumsuz koşullara karşı vatandaşlar uyarıldı. Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü İstanbul 21, Ankara 22, İzmir ise 23 derece olacak.

14 MAYIS PAZAR

15 MAYIS PAZARTESİ

16 MAYIS SALI

17 MAYIS ÇARŞAMBA

18 MAYIS PERŞEMBE

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