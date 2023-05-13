13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs öncesi sandık görevlilerine çağrı

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs öncesi sandık görevlilerine çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs öncesi sandık görevlilerine çağrı

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak seçimler öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sandık görevlilerine çağrıda bulundu. Erdoğan, "Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA