Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde eda etti! Vatandaşlardan yoğun ilgi...
Seçimlere artık sayılı saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda etti. Çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresinde Başkan Erdoğan'ı saatlerce bekledi. Başkan Erdoğan gelişi sonrası cami içinde tekbirler yükseldi. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olması konusunda "Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak, imzayı atmak bu fakire nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
Türkiye'deki tarihi seçimlere artık saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde eda etti.
AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER
Sabahın erken saatlerinde itibaren Başkan Erdoğan'ı görmek için Ayasofya Camii'ne akın eden vatandaşlar camiyi tamamen doldurdu.
"BATI'NIN TÜM TEHDİTLERİNE RAĞMEN..."
Erdoğan, bugün İstanbul'da katıldığı programda Ayasofya'yı Batı'nın tüm tehditlerine rağmen aslına döndürdüklerini belirterek, "Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu biliyor musunuz? 'Yapamaz.' Ne oldu Meral Hanım? Biz yaparız. Bu noktada imanımız var" şeklinde konuştu.
"AYASOFYA'YI AÇMAK BU FAKİRE NASİP OLDU"
Necip Fazıl Kısakürek'le Ayasofya'ya ilişkin bir anısını anlatan Erdoğan, "Gencim ve Sultanahmet Meydanı'nda üstat Necip Fazıl'la mitingimizi yapıyoruz. Bu mitingi yaparken rahmetli kükreyerek elini uzatıyor, diyordu ki 'Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak. Ayasofya bir gün açılacak.' Ben de onun spikerliğini yapıyorum orada. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak üstadın o ifadeleriyle bu fakire ve arkadaşlarına nasip oldu. İmzayı atmak bu fakire nasip oldu. Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık" dedi.
"MEDENİYET GÜNEŞİMİZİN YENİDEN YÜKSELİŞİNİN SEMBOLÜ"
AK Parti geride bıraktığımız günlerde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili bir video yayınlamış, ilgili videoda "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" denmişti.
AYASOFYA'NIN AÇILIŞINA GİDEN YOL
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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