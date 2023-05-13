Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii’nde eda etti! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Türkiye'deki tarihi seçimlere artık saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde eda etti.

AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER

Sabahın erken saatlerinde itibaren Başkan Erdoğan'ı görmek için Ayasofya Camii'ne akın eden vatandaşlar camiyi tamamen doldurdu.

"BATI'NIN TÜM TEHDİTLERİNE RAĞMEN..."

Erdoğan, bugün İstanbul'da katıldığı programda Ayasofya'yı Batı'nın tüm tehditlerine rağmen aslına döndürdüklerini belirterek, "Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu biliyor musunuz? 'Yapamaz.' Ne oldu Meral Hanım? Biz yaparız. Bu noktada imanımız var" şeklinde konuştu.