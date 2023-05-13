13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın sesinden Bakara suresi! Ayasofya Camii'nde akşam namazı sonrasında okudu

Başkan Erdoğan'ın sesinden Bakara suresi! Ayasofya Camii'nde akşam namazı sonrasında okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 22:14
Seçimlere artık sayılı saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda etti. Çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresinde Başkan Erdoğan'ı saatlerce bekledi. Başkan Erdoğan gelişi sonrası cami içinde tekbirler yükseldi. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olması konusunda "Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak, imzayı atmak bu fakire nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’ın sesinden Bakara suresi!
Başkan Erdoğan'ın sesinden Bakara suresi!
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’nde
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
KAHRAMANMARAŞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KAHRAMANMARAŞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Eski Türkiye’nin krizleri Erdoğan’la çözüldü
Eski Türkiye'nin krizleri Erdoğan'la çözüldü
MANİSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MANİSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
OSMANİYE 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
OSMANİYE 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Binler Ayasofya’da Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Binler Ayasofya'da Başkan Erdoğan'ı bekliyor
A Haber ’Fatih Keşfe Giden Yol’ belgeseli
A Haber 'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli
BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BOLU 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Seçimin nabzı A Haber ve atv’de atacak
Seçimin nabzı A Haber ve atv'de atacak
CHP ve HDP’liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı!
CHP ve HDP'liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı!
Daha Fazla Video Göster