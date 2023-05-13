CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim yasağını hiçe saydı! 7'linin adayına AK Parti'den sert tepki
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için saatler kala, seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 19.00’da video yayınlayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı büyük tepki çekerken, AK Parti cephesinden Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ CHP liderinin kanunsuz tutumu ile ilgili olarak "Milletimiz bu tavra karşı gereken cevabı verecektir." dedi.
Bugün saat 18.00'da başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Yalnızca Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğlerinin yayımlanacağı yasağa rağmen, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu.
Yapılan paylaşım sosyal medyada AK Parti yöneticilerden ve vatandaşlardan sert tepki aldı. CHP liderinin seçim yasağını delmesi ile ilgili olarak AK Parti'den Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu. Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavrı karşı gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuna karşılıksız kalmadı. Yavuz yaptığı paylaşımda, "Belli ki çiğneyerek veda edecek…" ifadelerini kullandı. Ali İhsan Yavuz, ayrıca propaganda yasağının kanunda yer aldığı maddeyi paylaşarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
SEÇİM YASAĞINA RAĞMEN KONUŞTU!
Bugün saat 18.00'dan sonra başlayan propaganda yasağına rağmen resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu resmi kanunda yer alan maddeleri çiğnemiş oldu.
AKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAK
Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
DÜĞÜN SALONLARI AKŞAM AÇILACAK
Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
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