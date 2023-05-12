Memleket Partisi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a peş peşe destek açıklamaları
CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eliyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte kaset ve dekont kumpası sonrası ipler iyice koptu. İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek olacağını duyuran Atasun, "Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim." açıklamasını yaptı. Diğer yandan Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu da Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama geldi. İnce mesajında "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklar üzerinden yürütülen kampanya Memleket Partisini baraj altında bırakmaya doğru gittiği için" cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı aldığını bildirdi.
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekiliği adaylığından çekildiğini ilan etti.
Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum.
Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MEMLEKET PARTİSİ TRABZON TEŞKİLATI, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ'NDE ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK
Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.
Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini belirterek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır." dedi.
(Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek)
Partilerinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatan Armutçu, "Ortada kalan adaylarda ise biz Trabzon İl Teşkilatı, 18 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Zaten bu Millet İttifakı, PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin." diye konuştu.
Armutçu, siyasi partilerin demokrasinin temeli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ama bu kirli kampanyaları gördükçe halkımızdan istirham ediyorum ki bir oy Memleket Partisi'ne, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a versinler. Ülkenin çıkarları doğrultusunda şu anda cumhurbaşkanları içerisinde ülke, vatan, din için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir çıkar yol kalmamıştır. Sözde demokrat Millet İttifakı, FETÖ ve PKK bağlantılı 45 gündür üzerimize gelmiştir. Üzerimize atılmayan bir iftira kalmamıştır, bu yüzden olayı biz Memleket Partisi olarak ilkelerimizden vazgeçmeyerek 'Yine Atatürk, yine vatan, yine millet!' diyoruz. Vekillik oylarınızı da partimize istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı oylarınızı ise Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz."
HAKKARİ'DE MEMLEKET PARTİSİ İL BAŞKANI VE BAZI TEŞKİLAT MENSUPLARI AK PARTİ'YE KATILDI
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.
İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim." dedi.
MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI İNCE'DEN, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklar üzerinden yürütülen kampanya Memleket Partisini baraj altında bırakmaya doğru gittiği için" cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı aldığını bildirdi.
İnce, sosyal medya hesabından "Sevgili gençler, güzel evlatlarım, bu mektubum size." notuyla görüntülü mesaj paylaştı.
Mesajında, "mektubun" kendisine inanan ve güvenen yürekli evlatlarına olduğunu belirten İnce, gençlerin gözünden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı, mevkiyi değişmeyeceğini, en son isteyeceği şeyin onları üzmek olduğunu vurguladı.
"MERAMIMIZI EN YAKINLARIMIZA ANLATAMADIK"
Haysiyet cellatlarının, hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, "tamamen gerçek dışı, uydurma" görüntü ve sahte belgelerle 45 gündür üzerine saldırdığını ifade eden İnce, yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira atıldığını belirtti.
İnce, şöyle devam etti:
"Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz. Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir. Yüce Türk milleti bilsin ve emin olsun ki Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. 'Saraydan para aldı, çekilemez.' iftirasını atanlar bilsin ki beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı."
Açıkladıkları dışında bir mal varlığının bulunmadığını, neyi varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazır olduğunu bildiren İnce, şunları kaydetti:
"Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı. Bilmenizi isterim ki adaylıktan çekilmem, bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralardan değildir. Bazı şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu için de değildir. Ben bunlara boyun eğmem. Ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar, maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir. FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanya, bu memleketin son kalesi Memleket Partisini baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım."
"ŞİMDİ MÜCADELEMİZİ, MEMLEKET PARTİSİNİN MECLİS'E GİRMESİ İÇİN VERİYORUZ"
"Harp sanatında ricat etmenin, tekrar güç toplamak üzere geri çekilmenin" de var olduğunu belirten İnce, bu durumun "savaştan çekildikleri ve mağlubiyeti kabul ettikleri" anlamına gelmediğini ifade etti.
Karanlık odaklarla mücadelelerinin ölene kadar devam edeceğini, bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceklerini kaydeden İnce, "Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz 'Ya istiklal ya ölüm.' diyenlerdeniz. Şimdi mücadelemizi, memleketin son kalesi Memleket Partisinin Meclis'e girmesi için veriyoruz. Umudunuzu, inancınızı diri tutun. Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak. Hepinizin gözlerinden öpüyorum." dedi.
DÜN NELER YAŞANDI?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi. İnce "Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerine yer verdi.
İNCE: NE KADAR KAÇAK FETÖ'CÜ VARSA YURT DIŞINDAN SALDIRIYORLAR!
Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenledi.
CHP'nin FETÖ merkezli kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına ağır yüklenen Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" açıklamasını yaptı.
MUHARREM İNCE'YE FETÖ KUMPASI SONRASI İSTİFA! "DESTEĞİMİZ BAŞKAN ERDOĞAN'A"
11 Mayıs'ta da Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, şantajla adaylıktan çektirilen Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden istifa ederek Cumhur İttifakı'na ve Başkan Erdoğan'a destek kararı almıştı.
Açıklamada İnce'nin FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile adaylıktan çekilmeye zorlandığı bildirilmişti.
İŞTE O DİLEKÇE!
Toraman, istifa dilekçesinde "Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.
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