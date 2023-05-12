12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması! 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması! 13 hesap tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Muharrem İnce açıklaması! 13 hesap tespit edildi

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

Yazılı açıklamada, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında özellikle 09-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edildiği, bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

İnce’nin çekilmesine ilişkin evrak YSK’ya teslim edildi İNCE'NİN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN EVRAK YSK'YA TESLİM EDİLDİ
Türk demokrasisine FETÖ tehdidi! TÜRK DEMOKRASİSİNE FETÖ TEHDİDİ!
Muharrem İnce kumpası dünya basınında! MUHARREM İNCE KUMPASI DÜNYA BASININDA!
Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? MUHARREM İNCE NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA