CHP’li Başkan’a suçüstü! Mühür basılmış pusularla yakalandı

MÜHÜR BASILMIŞ PUSULALARLA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın 41 adet pusulayı örnek olarak Cafer Y.'den aldığını, internet haber sitelerinde daha önce yayınlanan örnek pusulalar olduğunu ve eğitim amaçlı kullanacağını söylediği öğrenildi. Matbaa işletmecisi Hüseyin K.'nın ise Çakıllıkoyak'ın kendisini arayarak 14 Mayıs'ta oy kullanacak okuma yazma bilmeyen seçmenleri nasıl oy kullanacağı konusunda bilgilendirmek için örnek oy pusulası bastırmak istediğini anlattığı belirtildi. Hüseyin K., "Grafiker Ali K.'ya yönlendirdim, örnek pusula görseli alınarak basım yapıldı. Baskıları aynı gün Cafer Y.'ye teslim ettik. Yasak kapsamında olduğunu bilmiyordum, bilseydim yapmazdım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.