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CHP’li Başkan’a suçüstü! Mühür basılmış pusularla yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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CHP’li Başkan’a suçüstü! Mühür basılmış pusularla yakalandı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için son 1 gün kalırken, 7’li masa tarafından seçime etki edecek operasyonlar yapılmaya başladı. CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak’ın aracından 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği çıktı. Bunun üzerine Çakıllıkoyak, basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak’a teslim eden Cafer Y. hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP Konya Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracından 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneği çıktı.

Bunun üzerine Çakıllıkoyak, basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Y. hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracına CHP'ye mühür basılmış oy pusulası verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Konya'nın Derbent ilçesinde yakalanan Çakıllıkoyak'a ait araçta 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası örneğinin renkli çıktısı ele geçirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin K., Ali K. ve fotokopileri alarak Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Y. hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

MÜHÜR BASILMIŞ PUSULALARLA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın 41 adet pusulayı örnek olarak Cafer Y.'den aldığını, internet haber sitelerinde daha önce yayınlanan örnek pusulalar olduğunu ve eğitim amaçlı kullanacağını söylediği öğrenildi. Matbaa işletmecisi Hüseyin K.'nın ise Çakıllıkoyak'ın kendisini arayarak 14 Mayıs'ta oy kullanacak okuma yazma bilmeyen seçmenleri nasıl oy kullanacağı konusunda bilgilendirmek için örnek oy pusulası bastırmak istediğini anlattığı belirtildi. Hüseyin K., "Grafiker Ali K.'ya yönlendirdim, örnek pusula görseli alınarak basım yapıldı. Baskıları aynı gün Cafer Y.'ye teslim ettik. Yasak kapsamında olduğunu bilmiyordum, bilseydim yapmazdım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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