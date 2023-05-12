Gazeteci Okan Müderrisoğlu: Rus elçiliğin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’nun sözleri karşılıksız kalmayacak!

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AVRUPA'NIN ABD'NİN DİLİ!"

Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sözlerinde de yer veren Müderrisoğlu, "Bu Avrupa'nın ABD'nin dili! Bir süredir her iki merkezden Ankara'ya 'Rusya ile ticaretinizde ciddi bir artış var! Bunu gözden geçirin. Türkiye üzerinden yaptırımlar deliniyor. Bu bizim yakın gözetimimizde, Türkiye için olumsuz sorunlar doğurabilir' gibi aba altından sopa gösterilen sözler vardı. Dolayısı ile Kılıçdaroğlu'nun 'Biz Rusya ile işbirliği içinde olabiliriz. Ama Türkiye'nin yeri Batı ittifakıdır. Bunu hatırlatmak isteriz ve yaptırımlara taraf olacağız' demesi aynı ağızın doğal bir devamıdır." şekline konuştu.

BOMBA KULİS BİLGİSİ! "KILIÇDAROĞLU'NUN GİZEMLİ ABD ZİYARETİNDE..."

Müderrisoğlu şunları kaydetti:

"Bir husus daha var! O da Ankara kulisidir. Bir anlamda spekülatif bir boyutu da var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gizemli ABD ziyaretinde boşlukta kalan yönlerle ilgili bir paylaşım olacağı. Ve kamuoyunca bir sorgulamaya gireceği yönünde bir iddia var. Hatta Kılıçdaroğlu, ön almak için birkaç gün önce bunu dile getirmişti. Yani Kılıçdaroğlu'nun yine taktik anlamda hamle içinde olduğu söylenebilir."