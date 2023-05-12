Gazeteci Okan Müderrisoğlu: Rus elçiliğin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’nun sözleri karşılıksız kalmayacak!
ABD ve Batı ile açık açık bir ittifak yürüten 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan da Türkiye düşmanı FETÖ-PKK ile dirsek temasını sürdürüyor. FETÖ tarafından el altından verilen sahte bilgilerle Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmeye kalkışan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi için bir takım senaryoları devreye soktu. Son yaşanan gelişmeler denkleminde Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilerine A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programında değinen Gazeteci Okan Müderrisoğlu, “Sıcak bir bilgi var. Bizim diplomasi muhabirimiz Betül Usta, Rus Büyükelçiliği ile temasa geçti. Türkiye’de seçim sürecinin devam ettiği ancak son düzlükte bulunduğu için seçim süreci ve içişleri ile ilgili an itibari ile yorum yapmayacaklarını fakat Kılıçıdaroğlu’nun iddialarına da cevap vermek haklarının olduğunu söylediler. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri havada ya da karşılıksız kalmayacak.” dedi. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin “Avrupa’nın ABD’nin dili!” olduğunu söyledi. Bir de bomba bir Ankara kulisini açıklayan Müderrisoğlu, "Bir anlamda spekülatif bir boyutu da var. Kılıçdaroğlu'nun gizemli ABD ziyaretinde boşlukta kalan yönlerle ilgili bir paylaşım olacağı. Ve kamuoyunca bir sorgulamaya gireceği yönünde bir iddia var." şeklinde konuştu.
14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kalırken, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı FETÖ, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmayı denedi.
KILIÇDAROĞLU İŞBİRLİKÇİSİ FETÖ'CÜLERİ AKLAMAK İÇİN RUSYA'YI SUÇLADI
Günlerdir İnce'yi hedef alan paylaşımlar yapılırken İnce yaptığı açıklamada "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.
FETÖ'nün kaset kumpası ile CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan bu olay sonrası Rusya'ya yıkarak terör örgütünü aklamaya yeltendi.
Kılıçdaroğlu "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk'ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'ye destek çıktı.
Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken 2. bir "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını hafızalara getiren siyasi olaya tanıklık etti.
BAY KEMAL FETÖ TEZGAHINI RUSYA'YA YIKTI
Kemal Kılıçdaroğlu tüm okların üzerine toplanmasının ardından "FETÖ" ile işbirliği yaptığını gizlemek için yaşananları Rusya'nın üzerine yıktı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." cümlesini kurdu.
"RUS ELÇİLİĞİN AÇIKLAMASINA GÖRE KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"
Son yaşanan gelişmeler denkleminde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilerine A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programında değinen Gazeteci Okan Müderrisoğlu, "Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu kimlerle hareket ediyorsa doğal olarak hareket ettikleri odakların karşısındakileri hedef alması kadar doğal bir şey olamaz. Sıcak bir bilgi var onu paylaşmak isterim. Bizim diplomasi muhabirimiz Betül Usta, Rus Büyükelçiliği ile temasa geçti. Türkiye'de seçim sürecinin devam ettiği ancak son düzlükte bulunduğu için seçim süreci ve içişleri ile ilgili an itibari ile yorum yapmayacaklarını fakat Kılıçıdaroğlu'nun iddialarına da cevap verme haklarının olduğunu söylediler. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri havada ya da karşılıksız kalmayacak." dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AVRUPA'NIN ABD'NİN DİLİ!"
Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sözlerinde de yer veren Müderrisoğlu, "Bu Avrupa'nın ABD'nin dili! Bir süredir her iki merkezden Ankara'ya 'Rusya ile ticaretinizde ciddi bir artış var! Bunu gözden geçirin. Türkiye üzerinden yaptırımlar deliniyor. Bu bizim yakın gözetimimizde, Türkiye için olumsuz sorunlar doğurabilir' gibi aba altından sopa gösterilen sözler vardı. Dolayısı ile Kılıçdaroğlu'nun 'Biz Rusya ile işbirliği içinde olabiliriz. Ama Türkiye'nin yeri Batı ittifakıdır. Bunu hatırlatmak isteriz ve yaptırımlara taraf olacağız' demesi aynı ağızın doğal bir devamıdır." şekline konuştu.
BOMBA KULİS BİLGİSİ! "KILIÇDAROĞLU'NUN GİZEMLİ ABD ZİYARETİNDE..."
Müderrisoğlu şunları kaydetti:
"Bir husus daha var! O da Ankara kulisidir. Bir anlamda spekülatif bir boyutu da var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gizemli ABD ziyaretinde boşlukta kalan yönlerle ilgili bir paylaşım olacağı. Ve kamuoyunca bir sorgulamaya gireceği yönünde bir iddia var. Hatta Kılıçdaroğlu, ön almak için birkaç gün önce bunu dile getirmişti. Yani Kılıçdaroğlu'nun yine taktik anlamda hamle içinde olduğu söylenebilir."
"NE ZAMAN ÖĞRENDİN BU OPERASYONUN KİM TARAFINDAN YAPILDIĞINI?"
Konuşmasında Muharrem İnce ve Rusya meselesine değinen SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran ise, "Bu FETÖ'cülerin bir taktiği vardır. Bir FETÖ'cü döver diğer döver. Biri iyi polistir diğeri iyi polistir. CHP'liler linç etiler İnce'yi FETÖ-PKK'lılar bu İnce'nin lafıdır… Bu kumpasları onlar kuruyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. KIlıçdaroğlu da 'Gel Muharrem sofraya' diyor. Dövülmüş sopalanmış bir İnce ile onu bir de davet ediyor. Ne zaman öğrendin bu operasyonun kim tarafından yapıldığını? Nasıl oldu da Rusların böyle olduğunu öğrendin? Hangi istihbarat örgütü sana bunu söyledi? Peki, burada Kılıçdaroğlu'nun bir gerçeklikle alakası olması gerekiyor mu? Gerekmiyor? Burada en önemli mesele şu; Kılıçdaroğlu'na tanınan müsamaha nedir Allah aşkına? Adam hala bir şeyler söylüyor. Önceki söylediği unutuluyor. Bu lüks nedir neye dayanmakta ve bilgi nereden geliyor sana? Açıklaması lazım ama açıklamamaktadır." ifadelerine yer verdi.
İŞBİRLİKÇİSİ FETÖ'CÜLERİ AKLAMAK İÇİN KOLLARI SIVAMIŞ
Gazeteci Nedim Şener, "İşbirlikçisi FETÖ'cüleri aklamak için kolları sıvamış. Allah bu milleti böyle utanmazlıktan korusun." diyerek 7'li koalisyonun
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'Lİ WALL STREET JOURNAL'A SKANDAL AÇIKLALARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'nın desteğini alabilmek için her gün bir başka kuruluşa açıklamalarda bulunurken, bunların en net örneği ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) oldu.
"TÜRKİYE, NATO TARAFINDAN ALINAN KARARLARA UYMAK ZORUNDADIR"
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliğine verdiği sözü bu kez NATO'ya verirken, "Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" dedi.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı özel röportajı, "Türkiye'nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB'yle daha yakın bağ sözü" başlığıyla yayımlandı.
WSJ'ye verdiği söyleşide Kılıçdaroğlu, seçimin galibi olması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi muhalifleri hapsettiği ve yüzyılın en güçlü Türk lideri olmak için devleti yeniden şekillendirdiği Türkiye'de demokratik kontrol ve denge mekanizmalarına yeniden hayat vereceğini" kaydetti.
Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma taahhüdünde bulundu.
"RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSUNDA BATI'NIN KARARLARINA UYACAĞIZ"
Gazete, Amerika'nın itirazlarına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus S-400 savunma sistemini satın aldığını, Washington'ın da Batı yaptırımlarını ihlal etmeye çalışan Rusya'ya yardım eden Türk şirket ve kurumlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu vurguladı.
Kılıçdaroğlu ise, WSJ röportajında, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarını koruyacağını; ancak Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağını kaydederek, "Türkiye, Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" dedi.
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