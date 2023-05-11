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Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir

Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınlayan Özil, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 14 Mayıs seçimlerine yönelik Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteğini vurguladı.

Yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınlayan Özil, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.

ÖZİL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Erdoğan'ın gençlerle çıkacağı soru cevap yayını öncesi, "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımı yapan Mesut, yayın sonrası bir video paylaştı.

"GERÇEĞİ GÖRMEK, DOĞRU KARARLAR VERMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden annesi, eşi ve kızları için yaptığı duygu dolu konuşmayı yayınlayan Özil, "Değerini bil" etiketini açıp "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.

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