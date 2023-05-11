Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 14 Mayıs seçimlerine yönelik Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteğini vurguladı.

Yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınlayan Özil, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düştü.