Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya "söz" vermeye devam ediyor! Önce AB sonra NATO: Uymak zorundayız

WSJ'ye verdiği söyleşide Kılıçdaroğlu, seçimin galibi olması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi muhalifleri hapsettiği ve yüzyılın en güçlü Türk lideri olmak için devleti yeniden şekillendirdiği Türkiye'de demokratik kontrol ve denge mekanizmalarına yeniden hayat vereceğini" kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma taahhüdünde bulundu.