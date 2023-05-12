14 Mayıs seçimleri öncesi dezenformasyon içerikli hesaplara soruşturma: İletişim Başkanlığı harekete geçti!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek yalan yanlış, aslı olmayan içerikler oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçları sebebiyle haklarında kamu davası açılması talep edildi. Geçtiğimiz günlerde, HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen kullanıcılara yönelik soruşturma başlatıldı.
İletişim Başkanlığınca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku ve panik oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı belirtildi.
Hesapların, kullanıcı isimlerini ve içeriklerini değiştirerek 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu sayede dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı aktarıldı. Dilekçede ayrıca, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı belirtildi.
DEZENFORMASYON İÇERİĞİ OLUŞTURANLARA EMNİYET TALİMAT VERDİ
Dezenformasyon içeriği oluşturan sosyal medya ağlarının nasıl işlediğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan bilgilerin de aktarıldığı dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi. Şüphelilerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlerken, kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket ettikleri belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 40 MİLYON TAKİPÇİLİ TROL ORDUSU
Geçtiğimiz günlerde, HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesap sürekli sahte içerik üretiyor haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Belirlenen ağların bundan önce başta mülteci karşıtlığı olmak üzere, özellikle hassas dönemlerde birlikte hareket ederek manipülatif içerikler ürettiği tespit edilmişti. Pandemi dönemi, 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ve 6 Şubat depremleri sürecinde de aktif rol alan bu ağlar üzerinden korku yayan ve halkı tedirgin edecek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti.
İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR
Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor.
MİLLİYETÇİ SEÇMENİ MANİPÜLE EDİYORLAR
Takipçi sayısı 7 milyondan fazla 19 hesaptan oluşuyor. Alican Bilgiç'in yönettiği ağ milliyetçi ve ulusalcı kitleye yönelik içerikler üretiyor. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vermesinden sonra İYİ Parti ve diğer milliyetçi seçmende oluşan rahatsızlığın önüne geçmek için üretilen içerikleri dolaşıma sokan ağ bunun yanında göçmen karşıtı ve ırkçı paylaşımların etkileşimlerini artırıyor. Alican Bilgiç'in yöneticisi olduğu ağa dahil olan diğer trol hesaplar ise Bilgiç'in kardeşi, kuzenleri, diğer yakın akrabaları ve arkadaşlarının adına açıldığı tespit edilmişti.
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