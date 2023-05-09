Yerel seçimlerde EYT'yi çözeceğini vadeden Mansur Yavaş'ın EYT'li yüzlerce personelinin hakkını ödemediği ortaya çıktı
2019 yerel seçimlerinde yetki alanında olmamasına rağmen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadeden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın EYT düzenlemesi çıkmasına rağmen belediyede yüzlerce personeli mağdur ettiği ortaya çıktı. Emeklilik hakkı kazanan 500 personelin hakkının ödenmediği öğrenilirken, hakkını alamayan personeller isyan etti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimleri döneminde; TBMM'nin yetkisinde olmasına rağmen "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" sorununu çözeceği vaadinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çözüme kavuşturulan EYT sorununun ardından birçok vatandaş emeklilik hakkına kavuştu. Ancak ABB personellerinin bu durumdan mahrum kaldığı ortaya çıktı. Seçim vaadi olarak yetkisi dışındaki EYT'yi kullanan Yavaş'ın emekli olan 500 işçinin haklarını ödemediği öğrenildi.
Yavaş, 10 Şubat 2019'da; "EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümlerimizi anlatmak için yanlarında destek olduk. 31 Mart'tan sonra Ankara'da EYT'li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek" demişti.
ABB'nin mağdur ettiği çiçeği burnunda emekli vatandaşlar ABB'den 55 gündür haklarını almayı bekliyor. O işçiler SABAH'a konuştu. ABB'de 11 yıldır kamyon şoförü olarak çalışan Celal Atagür, "23 Mart'ta EYT ile emekli oldum. O tarihten beri kıdem tazminatımı alamadım. Eğer hakkım yatırılmazsa yasal yollara başvuracağım. Benim gibi 500 kişi var. Biz önceki dönemin çalışanları olduğumuz için bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Biz karla mücadele ederken bunun için ödeme alıyorduk. Bu para 'Siz karla düzgün mücadele edemediniz' denilerek verilmedi. Sürekli ellerini cebimize attılar. İkramiye yatırıyorlar vergi dilimine girdiniz diyerek onu bile kesiyorlar. Mansur Yavaş'ı görüşmek için bulamıyoruz bile. Sürekli şehir dışında, mitinglerde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için çalışmalar yapmakta. Belediye Allah'a emanet durumda. Biz aldığımız maaşların brütünü 4 yıldır öğrenemedik. Melih Gökçek döneminde bu böyle değildi. Mansur Yavaş personele şöyle zam verdik, bu kadar zam yaptık diyor. Ama bu zamlar bizim taban maaşımıza yapılmadı. Yapılan zamlar yemek paralarına, yol paralarına yapılarak şişirildi. Direksiyon primi adı altında bin tl para ödendi. Bu ödemelerle bizim maaşımız 15 bin TL ancak oldu. Eski sistemi yapsa 25 bin TL maaş alabilirdim. Biz şimdi asgari ücretin altında bir prim ile çalışıyoruz. Ben Mansur Yavaş'ı ve ekibini Allah'a havale ediyorum. Göreve geldiğinde makam araçlarını sattığını söyleyen Yavaş, VİP lüks marka minibüsle işe gelip gidiyor. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Banka promosyonlarımıza bile göz diktiler. Belediye personeli için iki banka promosyon teklifi verdi. Bize en düşük promosyon veren bankanın primi yatırıldı." dedi.
"İŞİNE GELİYORSA ÇALIŞ YOKSA KAPI ORADA DEDİLER"
Serdar Barış Güloğlu; "14 Nisan'da EYT olarak gerekli evrakları toplayıp BELKA A.Ş'ye başvurumu yaptım. Ankara Büyükşehir Belediyesi hala bizim kıdem tazminatı hakkımızı ödemiş değil. Bununla birlikte geçmişe dönük haklarımız da hala ödenmedi. Eski Belediye Başkanımız Mustafa Tuna döneminde yapılan sözleşmelerden hak kazandığımız artışlarımız yapılmadı. Fazla mesailerim verilmedi. Bu haklarımın verilmemesinin sebebini bir türlü de öğrenebilmiş değilim. Sorduğumuz zaman 'İşinize geliyorsa çalışırsınız yoksa kapı orada istifa edebilirsiniz' denildi. Bize mobing uygulandı. Biz emekçiyiz. Bizim siyasetle işimiz olmadı. Ben hala aldığım maaşın net miktarını bilmiyorum. Bu konuda çok büyük oyunlar oynanıyor. Örneğin bizim maaş promosyonlarımız banka tarafından yatırılmadı. Bize banka tarafından 3 bin 600 TL yatırıldığı söylendi hesabımızda 2 bin TL geldi. Bin 600 TL nerede bilmiyoruz. Asgari ücret zammını alamadık, sözleşmelerimizdeki zamlarımız verilmedi. Eski sözleşmelerimiz iptal edildi bizden habersiz yeni sözleşmeler yapıldı. Bu süre zarfı içerisinde SGK'dan çıktı girdi yapıldı. Yasa bir ay içerisinde kıdem tazminatlarını ödeyin diyor. Biz 55 gündür paramızı alamıyoruz. Mansur Yavaş ücretsiz izin aldığı için kendisine de ulaşamıyoruz. Kimse ortada yok. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayalleri kuruyorlar. Ben en son 19 bin 289 TL brüt aldım. Bu rakam Melih Gökçek zamanında olsaydı 25 bin TL olurdu. Biz 30 bin işçiyiz hiç kimse Ramazan Bayramında evine bir çorap alamadı. Ramazan ikramiyelerimiz daha Çarşamba günü yatırıldı. O da eksik yatırıldı." ifadelerini kullandı.
"AKREP GİBİ CEBİMİZE EL UZATTILAR"
12 yıldır ABB'De çalışan Mikail Demirbaş, "Biz belediyede çok sıkıntı, çok kriz gördük. Ama bu yönetim bizi illallah ettirdi. Bu zillet ittifakı gelene kadar belediyede hiç kimse işçinin cebine el uzatılmadı. Bunlar akrep gibi cebimize el uzattılar. Bizim verilen haklarımızı da elimizden aldılar. Bunlar yönetime geldi tuvaletlerin içerisine 'HDP gelecek sizleri mahvedecek' yazıları yazdılar. Ramazan Bayramına aç girdik biz. Bayram bitti çoluk çocuğa bir şeker alamadık. Şimdi bizim ikramiyelerimizi yatırdı. Onu da eksik yatırdı. Ben asgari ücretin altında çalışıyor olarak görünüyorum. AK Parti döneminde hazırlanan maaş sistemi devam etseydi ben 20-25 bin lira maaş alırdım. Bunlar benim emekliliğimi bile yaktı. EYT sayesinde 10 yıl önce emekli oldum. Ekonomik sıkıntı çektiği söylenen devlet bana maaş verdi. Belediye emeğimin karşılığını hala vermedi. Belediye başıboş bırakıldı. Muhatap olacak kimse yok. Biz Mansur Yavaş'tan görevi bırakıp köşesine çekilmesini istiyoruz. 'APO'nun heykelini dikeceğiz' diyen bir adama inanan kişi ülkücü olamaz. Biz heba olduk diğer arkadaşlarımız heba olmasın. İcraat yok, para yok. Sadece laf var. Benim paramı versinler. Ben yıllarca hizmet ettim." şeklinde konuştu.
ANIL: "BİZİM CEBİMİZDEN ALDILAR KENDİ CEPLERİNİ DOLDURDULAR"
18 yıldır ABB'de çalışan Sedat Anıl, "Önceki dönemlerde çalışma sistemimiz rahattı. İşimizi de yapıyorduk, molamızı da kullanıyorduk, istirahatlerimizi de yapıyorduk. Şimdi ne iş yaptırıyorlar, ne istirahatlerimizi veriyorlar. Ben karla mücadele ekibindeydim. Biz önceki dönemin personelleri olduğumuz için bizim yaptığımız işi beğenmiyorlar. İşi bilen personeli kızağa çektiler, iş bilmez yeni gelen liyakatsiz adamlara işleri verdiler. Fen İşleri Belediye'nin kalbidir ama bunlar kalbi söküp attı. Mazgal temizliğini bile yağmur yağınca yapıyorlar. Vatandaş kokudan sokaklarda yürüyemez hale geldi. Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in yanından geçemez. Ben yemek parası içinde şu anda 14 bin TL maaş alıyorum. Melih Gökçek hiçbir zaman emekçinin hakkını yemedi. Kendisinden Allah bin kere razı olsun. Eğer o devam etseydi ben 24-25 bin TL maaş alırdım. Ben hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim görmedim. Bunlar belediyeye hizmete değil ceplerini doldurmaya geldiler. Bizim cebimizden aldılar, kendi ceplerine koydular. Dışarıda belediyeden daha çok maaş veren yerler var. Melih Gökçek'in zamanında hakkımızı sonuna kadar alıyorduk. Bunlar ne hak biliyor, ne hukuk. Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık. Bize gelince o musluk kesiliyor. Gece çalışmalarında sabah 4'te işi biten adamı 7'ye kadar bekletiyorlar. Sırf imza atması için. Melih Gökçek hiçbir zaman emekçinin hakkını yemedi. Kendisinden Allah bin kere razı olsun. Haklarımız burunlarından gelsin. Bunlar ülkücü değil türkücü. Bunlar yüzünden bayrama hüzünlü girdik. Yaptık dedikleri köprüyü bile kendileri yapmadı. Mamak'ta yapılan köprü de mazgal bile yok." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zam hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...
- Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...
- Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Maaşları kökten etkileyecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...
- EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
- Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?