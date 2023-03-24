Altılı koalisyon cadı kazanı gibi! Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yeni gönderme: İYİ Parti ile helalleşmeli
Geçtiğimiz gibi yaptığı açıklamalar altılı koalisyonun ortasına bomba gibi düşen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurdukları masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Rencide edildiklerini ifade eden Ağıralioğlu "Kılıçdaroğlu İYİ Parti ile helalleşsin" ifadelerini kullandı. Akşener'in masadan kalktığı süreci de değerlendiren Ağıralioğlu "Masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığı asla kabul edilir bir şey değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısıyla altılı koalisyona sert mesajlar veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.
"BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"
Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.
"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ"
HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. en terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.
Ağıralioğlu'nun bu sözleri koalisyonda bomba etkisi yaratırken, CHP ve HDP'li isimlerden yoğun tepki aldı.
İYİ PARTİ'DEN AĞIR SATIŞ
CHP'nin kanalı Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ise Ağıralioğlu'nun açıklamalarını kimseye haber vermeden yaptığını ve konuşmasını Akşener'in bile basından öğrendiğinin altını çizdi. Yüksel "Herkesin yaptığı açıklama kendisini bağlar. Bu açıklamalar partiyi bağlamaz." ifadelerini kullandı.
HDP'DEN 'İT'Lİ AÇIKLAMA
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.
HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası katıldığı televizyon programında olayları değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu çarpıcı ifadeler kullandı.
AÇIKLAMA ÖNCESİ AKŞENER İLE KONUŞTU MU?
Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya davet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.
"MASA ÖNÜMÜZDEN KALDIRILDI, MASAYI ALIP GİTTİLER"
Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden kalkan bizmişiz diye takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usule ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki kuralı biz kalkmışız diye bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bizim de ödediğimiz bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.
"SİZ İMZALAMASANIZ DA OLUR" DEDİLER
İYİ Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mukabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil.
"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ CEVABI NAZİK BULDUM"
Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, iktidara yönelttiğimiz ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek. Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezaketle karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım; ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdiğimiz yarışta daha hoşgörüsüz ve sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Teklifimizin merkezinde kazanmak vardı.
"PARTİMDEN RAHATSIZ DEĞİLİM, PARTİME YAPILANDAN RAHATSIZIM"
Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.
"KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİ İLE DE HELALLEŞMELİ"
Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum.
"İYİ PARTİ'NİN COŞKU KAYBI BU SÜREÇTEKİ NEZAKETSİZLİKTİR"
İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Görülsün ki İYİ Parti kırıldı. 5 yıllık emekler var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine bir itirazdır. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İYİ Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim. Benim mesuliyet alanımda hep bir makul üçüncü yol. 'Hepimiz beraberiz' diyebilen, seçmenin hepsini canından aziz bilen herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm.
SİYASETİ İTİBARSIZ HALE GETİRİYORSUNUZ"
Partim adına hatırlattığım şey ilkeli mücadeledir. Mücadele edeceksek seçime, ittifaka hile karıştırmayalım. İlke alanından çıkmayalım. 'Önce yenelim sonra bakalım' dediğiniz andan itibaren siyaseti itibarsız hale getiriyorsunuz. Bir kişinin her şeyi istemeye hak gördüğü bir sistem bu. Anlaşamadığımız yerlerde problemleri çözerken iyi örnek olmalıyız. Hükümeti tenkit ettiğimiz ne varsa hepsinin çok daha fazlası CHP ile ayrıldığımız süreçte bize boca edildi. O beni şöyle ürküttü; eyvah ki eyvah dedim...
"MASA SANKİ CUMHURBAŞKANINI BELİRLEME MASASIYDI SANKİ"
İlk defa bu muhtevada bir tonlama gördüm. Bunun çok inşa edici bir şey olacağını demiştim. Kaybetme endişelerimizi münasebetsiz şeylere bağlamak yerine endişelerimizi gidermek. Masa sanki cumhurbaşkanı adayını belirleme masası, bu masanın sanki Kemal Bey'in adaylığını belirleme diye takdim edilmiş oluyor.
"PARTİME VE PARTİMİN MENSUBUNA HALEL GELMESİN İSTEDİM"
Sayın Tatlıoğlu'nun sitemi haklıydı. Biz istişarelerimizin içerisinde genel başkanımızın namusuna emanet ederek konuştuklarımız var. Biz masada üç gün önce genel başkanımızın görüşmesini 'Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istiyor' diye istiskal edildik. Benim itirazımın gölgelemeye çalışılması inanılmaz rahatsız edicidir. Bu partidir ayrılan, üzülenler olacaktır. Kimse itibar suikasti yapılmayacak diye kavlimiz vardır bizim. Lütfen kalplerini onarsınlar, partime ve partimin mensubuna halel gelmesin istedim.
"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ İHLAL EDİLİRSE HİÇ KİMSEYİ TANIMAYIZ"
Tam olarak itirazım 'bize mahkumsunuz, bize mahkumiyetinizi siyasi avantaja çevireceğiz' demek. Aslında HDP'ye imkanı doğmuştu. Meselelerini Türkiye merkezinde konuşabilirdi. Türkiye'de devlet millet bareberliğin, birarada yaşamak irademizin ortasına PKK naraları atmayacaksınız, yaptığımız operasyonlara işgal demeyeceksiniz. Ordumuz herkesi koruyor. Masaya bir koordinat çizilecekse, kırmızı çizgilerimiz ihlal olunca hiç kimseyi tanımayız.
"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN İNŞA EDENİ OLACAK"
Memleket mücadelesine devam edeceğiz. Türk milliyetçileri dağınık olarak girdikleri, birbirlerini boğazlayarak son seçimlerini geçiriyorlar. Şu anda siyasetin maruz kaldığı, parmak sallama, had bildirmenin olmasının sebebi Türk milliyetçilerinin dağınıklığıdır. Türk milliyetçileri önümüzdeki sürecin inşa edeni olacaktır.
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