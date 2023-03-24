Altılı koalisyon cadı kazanı gibi! Yavuz Ağıralioğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yeni gönderme: İYİ Parti ile helalleşmeli

Yaşanan bu gelişmeler sonrası katıldığı televizyon programında olayları değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

AÇIKLAMA ÖNCESİ AKŞENER İLE KONUŞTU MU?

Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya davet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

"MASA ÖNÜMÜZDEN KALDIRILDI, MASAYI ALIP GİTTİLER"

Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden kalkan bizmişiz diye takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usule ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki kuralı biz kalkmışız diye bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bizim de ödediğimiz bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.