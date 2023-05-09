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HDP'li Cengiz Çandar resmen açıkladı! İşte Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakata varılan maddeler! Dikkat çeken özerklik sözleri...

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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HDP’li Cengiz Çandar resmen açıkladı! İşte Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakata varılan maddeler! Dikkat çeken özerklik sözleri...

Tarihi seçimlere artık sayılı günler kalırken HDP ve PKK'nın da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik HDP milletvekili adayı Cengiz Çandar açıklamalarda bulundu. Çandar Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirme konusunda mecbur olduğunun altını çizerken Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık dile getirdi. Çandar ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir mutabakatta anlaştıklarının altını çizdi. İşte detaylar...

Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'ye yaptığı ziyaretle Kandil'e selam çaktı.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında HDP'den gelen emir listesini kameralar karşısında okuyan Kılıçdaroğlu verdiği mesajlarla da "Bazı konularda HDP ile birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

HDPKK'YA GÖZ KIRPTI

Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDPKK'lılar ise Bay Kemal'e yönelik üst üste sosyal medyadan destek açıklamalarını yaparken CHP'li isimler de verdikleri özerklik ve Öcalan'a özgürlük vaatleriyle HDPKK'ya göz kırptı.

"ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise yaptığı resmi açıklamada HDPKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.

KILIÇDAROĞLU İLE HANGİ MADDELER ÜZERİNDE ANLAŞILDI?

Geçtiğimiz günlerde ittifaka ilişkin konuşan HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti.

Çandar, bugün terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi.

"ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN"

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.

ÖZERKLİĞE VURGU YAPTI

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BULDAN VE SANCAR İLE MUTABAKAT ORTAYA KOYDU"

Kılıçdaroğlu'na oy verme sebeplerini sırasıyla açıklayan Çandar, "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itiraflarda bulundu.

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