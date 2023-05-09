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Gaziantep'te CHP'lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Başkan Erdoğan yaralılarla görüştü

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Gaziantep’te CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Başkan Erdoğan yaralılarla görüştü

AK Parti Gaziantep Gençlik kollarının seçim standına CHP Gaziantep Gençlik Kolları üyelerinin saldırısının ardından önce CHP'li Ersin Atar silahını çekerek ateş etti, sonra hareket halindeki AK Parti otobüsüne kaldırım taşıyla saldırdılar. Yaşanan arbedede dört AK Partili isim yaralandı, bir kişi de kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu öğrenildi. Kritik 14 Mayıs seçimi öncesi AK Parti’ye yönelik bu alçak saldırı anına ait görüntüler ve fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’te CHP’lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti Gençlik Kolları üyelerini yerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül’ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı ve taşlı saldırı tertip edildi.

Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.

ARALARINDA İYİ PARTİLİLER DE VAR

Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi.

Diğer yadnan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı bildirildi.

CHP'Lİ İSİM SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, yanında bulundurduğu silahla AK Parti Gençlik Kolları'na saldırdı.

Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden 4 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.

AK PARTİ'DEN 4 YARALI VAR

Yaşanan olayda bir AK Partili ismin kafasına silahın kabzasıyla vurulurken, yaşanan olayda 4 AK Partili ismin yaralandığı öğrenildi.

CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar yaşanan kavgada silahını çekerek havaya ateş açtı.

Atar'ın o anlardaki görüntüsü kameralara yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül'ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Gül, gazetecilere, partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.

Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.

Gül, şunları kaydetti:

"Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seçim öncesi AK Parti'ye yönelik bu alçak saldırı anına ait görüntüler ve fotoğraf da ortaya çıktı.

Erdoğan yaralı isimlerle telefonda görüştü ERDOĞAN YARALI İSİMLERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı CHP'LİLERİN AK PARTİ OTOBÜSÜNE SALDIRI ANI
CHP’lilerden AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'LİLERDEN AK PARTİ STANDINA SİLAHLI SALDIRI!
CHP’lilerden AK Parti standına silahlı saldırı!

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