Gaziantep’te CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Başkan Erdoğan yaralılarla görüştü

Gül, şunları kaydetti:

"Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız."