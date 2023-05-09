FETÖ’cü eski emniyet amiri Halil Altunbaş’tan MHP'li vekil adayı Mustafa Bozgeyik’e saldırı girişimi
Tarihi 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 2016’daki 15 Temmuz darbe girişimini tertip eden FETÖ ile bağlatışı olan kişilerin provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi. FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, Gaziantep’in Yavuzeli İlçesi’nde esnaf ziyareti yapan MHP Gaziantep Milletvekili 2’ci sıra adayı Mustafa Bozgeyik’e küfürlü ve yumruklu saldırı girişiminde bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı şahısların 14 Mayıs'a az bir süre kala tarihi seçim sürecini provoke etme çabaları sürüyor.
FETÖ ERZURUM'DA DA PROVOKASYON YAPTI
Erzurum'da CHP'li İBB Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve heyetine yönelik taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıkan FETÖ iltisaklı eski uzman çavuşun ardından, bu seferki provokasyon hamlesi ihraç bir eski emniyet amirinden Gaziantep'te geldi.
KÜFÜRLÜ YUMRUKLU SALDIRI GİRİŞİMİ
Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisakı sebebiyle kamu görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, seçim çalışmaları için Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde bulunan MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik'e önce küfürlü sonra yumruklu saldırı girişiminde bulundu.
Esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayda Altunbaş ve beraberindeki kişilerin, MHP'li heyete yumruklarla saldırdığı öğrenildi.
Bölgede bulunan güvenlik güçlerince uzaklaştırılan şüpheli Altunbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
MHP heyeti ise alandan sorunsuz bir şekilde ayrıldı.
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