7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Başkan Erdoğan’a kumpas kurduğunu itiraf etti

Aralarında somut bir bağ olmasına gerek yok, yapı gereği maraza çıkarmaya, bahane bulmaya zaten müsait bir siyasi aktörden söz ediyoruz. Ortalama bir FETÖ'cü ile İmamoğlu'nun davranış biçimlerine bakın, yumurta ikizi gibi olduğunu görürsünüz.

İmamoğlu'nun tek farkı, hırsının aklının çok önünde olması... Bu da onu çok öfkeli yapıyor. Hele istediği makamı elde edememişse, hele başkanı olduğu ama onun gereğini yapmadığı İstanbul'da yüzyılın en büyük mitingi yapılmışsa, çılgınlaşmaması mümkün değil.